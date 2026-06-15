Zaragoza entra en otra liga: el ‘boom’ de la vivienda prémium atrae a los gigantes de la inversión

Aragón, con la capital como epicentro, vive un momento dorado. La atracción de nuevas inversiones milmillonarias, principalmente tecnológicas y del sector del automóvil, va a permitir que la comunidad pegue un gran acelerón y se convierta en todo un caramelo para los fondos de inversión que ven a Zaragoza como una gran ciudad en plena expansión, con nuevas necesidades y precios mucho más competitivos que otras urbes como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga.

Hace dos semanas que este diario adelantaba que la joven family office Naiz Homes ganó por 23 millones una puja muy competida para construir una torre de 20 alturas y 234 viviendas libres en el barrio del AVE. Ganó una licitación a la que se habían presentado gigantes del sector como Lobe, Plaza14 y Neinor Homes. «Estamos hablando de la Champions inmobiliaria», apunta el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón y Soria, Fernando Baena, que resume en tres los motivos por los que los fondos de inversión y las grandes carteras patrimoniales han puesto el ojo en Zaragoza. Primero lo hicieron comprando pisos de segunda mano y obra nueva y ahora, directamente, para construir sus propias promociones prémium.

En primer lugar, destaca el desarrollo económico e inversor que se está viviendo en la economía con la llegada de multinacionales que crearán empleos, y además de alta cualificación, lo que generará nuevas necesidades, como la vivienda. También destaca el precio del sector inmobiliario. Aunque para la mayoría de los bolsillos medios el coste de la vivienda es inasequible, lo cierto es que Zaragoza no ha llegado al récord de 2008, «y eso que han pasado años», matiza.

Edificio de nueva construcción. / Miguel Ángel Gracia

Para las sociedades inversoras, los precios en la capital aragonesa son mucho más económicos que en el resto de grandes capitales, por lo que pueden obtener mucha más rentabilidad. «Somos la cuarta ciudad más grande y con los precios más baratos», añade a modo de resumen.

Y hay una tercera razón para Baena, que es el crecimiento de la ciudad, con nuevos desarrollos que, además, no tendrán precios muy asequibles. «El único barrio con precios más moderados es Arcorsur», admite, y porque la bolsa de suelo para VPO es muy elevada.

Cae la rentabilidad

Desde Morgado Inmobiliaria Big House Pisos, Juan Morgado explica que estos grandes fondos no llegan solo para comprar suelo y construir. «Hace dos años muchas carteras patrimoniales compraban pisos en Zaragoza porque obtenían rentabilidades hasta del 8%; ahora eso ha cambiado porque, al subir tanto el precio, se ha reducido al 3%», explica este profesional del sector, que añade un matiz importante. «¿Cuando se habla de que una nueva promoción de lujo ha vendido todos sus pisos antes de su construcción, por qué sucede? Porque no solo los compran particulares; detrás hay carteras y sociedades que los compran y luego los ponen en alquiler».

Nuevas necesidades

Ahora esta situación está cambiando. «Hace tres años adquirían un piso por 100.000 euros y tenían mucho margen para rentabilizarlo, pero ahora hablamos de que hay muy pocos por debajo de los 300.000, así que su margen de beneficio está cambiando y ya no buscan tanto comprar vivienda de segunda mano», explica Morgado, que asegura que el sector «ha tocado techo» tras experimentar una subida del 15,6% en el último año, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así que los inversores ahora optan por la obra nueva, que en Zaragoza está pegando un gran acelerón, con nuevos desarrollos a la vista, como sucederá en Parque Venecia 2, Miralbueno o San José.

Desde la consultora Gesvalt añaden otro matiz: la mano de obra cualificada que se va a necesitar al calor de las nuevas tecnológicas requiere viviendas con mejores prestaciones. A más sueldo, más capacidad de gasto y más exigencias. «Zaragoza va a tener un importante desarrollo en el sector tecnológico, por lo que se va a necesitar mano de obra cualificada con un nivel de renta elevado, por lo que la ciudad necesitará viviendas acordes a ese perfil», resume el responsable de desarrollo de negocio de Gesvalt en Aragón, Roberto Martínez, que añade que la capital aragonesa «es objetivo inversor porque hay apetito de compraventa». Obviamente, estas dos circunstancias provocarán que la tendencia al alza de los precios se mantenga. También explica por qué Aragón es la comunidad en la que más ha crecido el precio de la vivienda en el último año, según el INE.

Viviendas prémium

Martínez recuerda que la privilegiada situación geográfica de Zaragoza y su calidad de vida están atrayendo a nuevos habitantes con rentas altas que pueden teletrabajar y viajar con comodidad y rapidez en AVE a Barcelona o Madrid, ciudades mucho más hostiles. Perfiles que, una vez más, demandan viviendas con más prestaciones y barrios más selectos, como Montecanal o Casablanca, donde no hay mucho más suelo para construir. De ahí la pujanza por el barrio del AVE y la llegada de grupos inversores de otras comunidades.

Familias que buscan viviendas prémium en barrios exclusivos que han disparado los alquileres a precios que hasta hace muy poco no se veían, por encima de los 1.000 euros.

«En Zaragoza hasta hace muy poco era muy raro que un alquiler llegara a las cuatro cifras; ahora empiezan a aparecer en casi todos los barrios», admite Morgado.

Baena subraya que la llegada de multinacionales como Microsoft o Amazon, además de otras tantas inversiones ya cerradas, va a exigir mucha más vivienda de la que está en marcha. «La población va a crecer y la obra nueva es la que es y no es suficiente. Va a hacer falta construir mucha más, pero ya veremos en qué suelos», señala.