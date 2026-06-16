El popular restaurante que regala 150 buffets gratis por su reapertura en Zaragoza: "Volvemos a encender los fogones"

Muerde la Pasta vuelve a encender sus fogones en Zaragoza. El restaurante reabre sus puertas en Puerto Venecia el próximo 18 de junio, a partir de las 13.00 horas, tras renovar su imagen e incorporar una propuesta gastronómica mejorada. Un regreso que busca recuperar su papel como punto de encuentro para comidas con amigos, planes en familia y celebraciones en la capital aragonesa.

La reapertura no llega sola. Para celebrar su regreso a Zaragoza, Muerde la Pasta ha preparado una acción especial durante la jornada inaugural: regalará 150 buffets entre los primeros clientes que acudan al restaurante. Las 50 primeras personas podrán disfrutar del menú de forma completamente gratuita ese mismo día, mientras que los 100 siguientes clientes recibirán una invitación para utilizar en una próxima comida durante los 30 días posteriores.

Muerde la Pasta vuelve a Puerto Venecia

La vuelta de Muerde la Pasta a Puerto Venecia supone también una nueva etapa para el local. El restaurante estrena una imagen renovada y un modelo culinario que busca reforzar la comodidad, el confort y la percepción de calidad, sin renunciar a una de sus señas de identidad: el formato de precio cerrado.

Este sistema ha sido durante años uno de los grandes atractivos de la cadena, especialmente para familias, grupos de amigos y celebraciones numerosas. La posibilidad de elegir entre una amplia variedad de platos y bebidas incluidas convierte al restaurante en una opción cómoda para quienes buscan una comida informal sin sorpresas en la cuenta final.

Así ha quedado el interior del Muerde la Pasta de Puerto Venecia / MUERDE LA PASTA

150 buffets de regalo para los más rápidos

La promoción de reapertura será uno de los grandes reclamos del día. A partir de las 13.00 horas del 18 de junio, los primeros clientes que lleguen al restaurante de Puerto Venecia podrán beneficiarse de la acción especial preparada por la cadena.

Los 50 primeros accederán directamente al buffet sin coste. Los 100 siguientes recibirán un vale para disfrutar de una próxima visita gratuita, disponible durante los 30 días posteriores. En total, serán 150 buffets de regalo para celebrar el regreso del restaurante a Zaragoza.

Variedad italiana cocinada al momento

La nueva propuesta de Muerde la Pasta mantiene el sello italiano que ha caracterizado a la marca, pero con una oferta renovada en la que el producto fresco gana protagonismo. El local de Puerto Venecia ofrecerá una amplia variedad de recetas cocinadas al momento, pensadas para distintos gustos y perfiles de cliente.

En su carta de buffet habrá pastas, pizzas, ensaladas personalizables, carnes, pescados, guarniciones, postres y bebidas incluidas. Una propuesta amplia que busca atraer tanto a los amantes de la cocina italiana como a quienes valoran la variedad y la comodidad de un restaurante de formato libre.

Un buffet de Muerde la pasta / MUERDE LA PASTA

Un regreso pensado para familias y grupos

El regreso de Muerde la Pasta a Zaragoza llega con una clara vocación familiar. Su fórmula de buffet a precio cerrado encaja especialmente con comidas en grupo, cumpleaños, celebraciones y planes de fin de semana, uno de los públicos habituales de este tipo de establecimientos.

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Con su reapertura en Puerto Venecia, la cadena recupera presencia en uno de los principales polos comerciales y de ocio de la ciudad. Un regreso que combina nueva imagen, producto mejorado y una promoción de bienvenida pensada para hacer ruido desde el primer día.