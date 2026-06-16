El restaurante de un pueblo de Zaragoza que ha enamorado al ganador de un Goya: cocina tradicional en una villa medieval
La visita del actor pone de relieve el rico patrimonio histórico-artístico de Uncastillo, con su imponente castillo y seis iglesias románicas
El actor zaragozano, Pepe Lorente, ganador del Goya a Mejor Actor Revelación en 2025, por su interpretación de Mauricio Aznar en 'La Estrella Azul', ha visitado el restaurante El Secreto, en Uncastillo, dentro de la comarca de las Cinco Villas en Zaragoza. El intérprete, que mantiene un fuerte vínculo familiar con esta localidad donde pasó gran parte de su infancia, aprovechó su paso por la zona para conocer este establecimiento conocido por la cocina ligera, de proximidad y con una relación calidad-precio muy equilibrada. Su propuesta gastronómica detaca por la variedad y por ofrecer un amplio abanico de platos aragoneses elaborados con productos locales.
Lorente, dedicó el premio a sus padres y a la familia de Mauricio Aznar, figura central de la película dirigida por Javier Macipe. Para encarnar al músico, el actor pasó años aprendiendo a tocar la guitarra y trabajando su voz, llevándole a dedicarse al mundo de la música. Su papel en 'La estrella Azul' lo situó en el panorama cinematográfico nacional, impulsándolo hacia el reconocimiento público. La película, ambientada en los años noventa, narra la historia de un rockero español que lucha por superar una adicción a los estupefacientes y emprende un viaje por Latinoamérica. Allí, conoce a un músico veterano con quien inicia una colaboración, suponiendo una transformación personal en la vida de ambos.
Un núcleo con un gran patrimonio histórico-artístico
La visita del actor zaragozano, pone de nuevo el foco en Uncastillo, una de las localidades más destacadas de las Cinco Villas junto a Ejea de los Caballeros, Sádaba, Sos del Rey Católico y Tauste. Situada en el extremo noroeste de la provincia de Zaragoza, Uncastillo es uno de los núcleos con mayor patrimonio histórico-artístico de la comarca. Asentada en un pequeño valle a 662 metros de altitud y rodeada por los ríos Riguel y Cadenas, su trama urbana se organiza alrededor del castillo levantado sobre la peña Ayllón, la imagen más reconocible del municipio.
Un conjunto de seis iglesias románicas
Coronada por esta fortaleza medieval, Uncastillo conserva un extraordinario conjunto de iglesias románicas: San Martín, Santa María, San Juan, San Lorenzo, San Felices y San Miguel. Todas ellas comparten la estructura de nave única y un ábside muy articulado, y conforman uno de los mejores conjuntos románicos del siglo XII.
La portada sur de Santa María está considerada una de las más interesantes del románico nacional, un auténtico museo de escultura al aire libre. En San Martín se encuentra el Centro de Interpretación de Arte Religioso del Prepirineo, mientras que la Iglesia de San Juan conserva valiosas pinturas murales románicas.
Uncastillo, con su riqueza patrimonial y su entorno tranquilo, continúa siendo uno de los enclaves más singulares de Aragón, un lugar donde historia, paisaje y gastronomía se entrelazan de forma natural.
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