Las obras en el centro de Zaragoza ya afectan a más de un tercio de los buses urbanos: estas son todas las líneas con cambios

Zaragoza está experimentando un lavado de cara que, como sucede con cualquier intervención urbanística, tiene más contras que pros durante los meses en los que las calles están levantadas y que, a priori, son compensados con el resultado final. Y ese es exactamente el punto en el que se encuentra ahora mismo la capital aragonesa, con tres grandes obras en el corazón de la ciudad que han provocado afecciones en más de un tercio de las líneas del autobús urbano, además de cambios en varios trayectos nocturnos y también del área metropolitana. Desde Avanza, no obstante, matizan que por el momento las frecuencias no están viéndose demasiado alteradas por la habilitación de paradas cercanas a la original.

Este inicio de semana ha sido el máximo exponente de la coincidencia entre varios de estos grandes proyectos. Si este lunes comenzaban, desde poco antes de las 9.45 horas, los nuevos cortes en el paseo María Agustín a tenor de las obras de reurbanización del Portillo, este martes a las 9.30 horas será el turno del inicio de la tercera fase de la reforma integral de la avenida Valencia, si bien en este último caso las afecciones a la movilidad serán mínimas y el grueso de los cambios previos se mantendrá.

Dos grandes intervenciones a las que se suma una tercera, también en el centro de Zaragoza, y que responde a la tercera parte de las obras en el Coso y San Miguel, que el pasado 26 de mayo saltaron desde la plaza (reabierta parcialmente y donde faltan todavía varios remates) hasta la histórica arteria, que permanecerá cortada por tramos hasta el primer trimestre de 2027.

Jaime Galindo

Esas fechas, mes arriba mes abajo, son las que tiene marcadas en rojo el Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca, como previa a las elecciones, tras una inversión solo en estas tres obras superior a los 45 millones de euros, aunque en el caso del Portillo compartida con el Gobierno de Aragón y el Estado. Durante esos primeros compases del próximo año será cuando se deban ir cortando las distintas cintas de cada calle y de cada avenida, que además de renovar su aspecto exterior, el más estético y cada uno con sus particularidades, también están afrontando cambios esenciales en sus entrañas. Esto es, en las redes de suministros y saneamientos, en algunos casos con más de 100 años de antigüedad.

Líneas que coinciden

Pero, mientras tanto, las molestias estarán a la orden del día tanto para los vecinos como para quienes precisan del coche privado o del transporte público para desplazarse. Así, con las últimas novedades de este lunes en el paseo María Agustín, ya son 14 las líneas diurnas de los buses urbanos que han tenido que modificar sus recorridos. Algunas de ellas, como la 22, la 22, la 35 o la 38, coinciden además en dos obras de forma simultánea, dada su cercanía.

Obras en el Coso de Zaragoza, a principios de este mes de junio. / Pablo Ibáñez

Una circunstancia esta última que se ve especialmente en la avenida Valencia y el Portillo, dos zonas conectadas por una glorieta, la de los Zagríes, donde la intervención se demorará más de lo previsto por algunas complejidades técnicas, relacionadas con el túnel inferior ferroviario, surgidas durante los trabajos en el entorno de la antigua estación.

Y es que estas obras, además de cerrar la cicatriz urbana interior con un nuevo parque, supondrá la transformación de la movilidad zaragozana, cerrando el segundo cinturón y ahorrando 8.500 coches diarios al eje María Agustín-Pamplona. Un objetivo ambicioso que se pretende conseguir con la reforma integral de Anselmo Clavé y la transformación de la calle Escoriaza y Fabro en una gran avenida de tres carriles que conectará Goya con la plaza de la Ciudadanía.

Cambios y compensaciones

Mientras, Escrivá de Balaguer también sufrirá cambios. Pero, aunque serán menos estructurales que los de sus vecinas, también repercutirán en el tráfico de la ciudad en el corto plazo. De hecho, los nuevos cortes al tráfico en María Agustín tienen que ver con la instalación de un gran colector de saneamiento en Escrivá de Balaguer, que se hará durante el verano para minimizar las molestias pero que igualmente afectará a más de 26.000 coches al día.

Los buses, por su parte, compensarán el movimiento que no pueden hacer de una arteria a otra unos metros más abajo, con un giro provisional hacia la avenida Madrid que solo podrán disfrutar junto a los taxis. Estas compensaciones al transporte son habituales. La plaza San Miguel, sin ir más lejos, fue abierta solo parcialmente para este mismo fin, y los trabajos en el Coso se han ido faseando para coincidir lo menos posible. Con todo, el Coso Alto se cerrará totalmente tras el verano, con nuevas modificaciones.

Todas las líneas afectadas

Obra a obra, calle a calle, las líneas de bus urbano afectadas por las obras han ido superponiéndose hasta llegar ahora a uno de sus puntos más críticos, con hasta 14 de las 37 diurnas, más de un 37%, afectadas. Además, cuatro de las siete nocturnas (N1, N4, N5 y N6), varias metropolitanas e incluso el bus turístico sufrirán durante los próximos meses algún tipo de incidencia.

Noticias relacionadas

Los trabajos en el Coso y San Miguel son los que más trayectos han obligado a cambiar. En mayor o menor medida, se han visto afectadas la 21, la 22, la 28, la 29, la 30, la 32, la 35, la 38, la 39 y la 40, además de la N1 y la N5. En la avenida Valencia, los usuarios han visto cambios en la 35, la 38, la 41, la Ci3 (que recupera parte de la normalidad este martes con la tercera fase) y las nocturnas N4 y N6. Por último, los trabajos en el Portillo afectan ahora a la 21, la 22, la 28 y la 29.