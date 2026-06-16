La reflexión de una alumna de Zaragoza que ha conquistado ¿Qué es un rey para ti?: “A veces no oigo las palabras, pero veo las sonrisas”

“A veces no oigo las palabras, pero veo las sonrisas”. Con frases como esta, Sara Isabella Ramírez Arcos, alumna del Colegio La Purísima para Niños Sordos de Zaragoza, ha conquistado la categoría nacional de educación especial de la 45 edición del concurso ¿Qué es un rey para ti? Y participará en la audiencia privada que el rey Felipe VI ofrecerá a todos los galardonados del curso escolar 2025-2026.

Para reivindicar que la comunicación no depende únicamente de la voz, sino también de la atención y la voluntad de comprender, Sara Isabella Ramírez lanza un mensaje cargado de autenticidad y propone al monarca un liderazgo cercano, capaz de “escuchar con los ojos” y entender que el silencio también habla cuando se atiende con el corazón”.

Este certamen, promovido por la Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange, tiene como objetivo principal fomentar la creatividad artística y la innovación entre los escolares españoles. Al mismo tiempo, a través de sus trabajos, los participantes expresan su conocimiento sobre la corona, así como sobre el rey y la princesa Leonor, como representantes del presente y el futuro de esta institución.

En la audiencia privada que Felipe VI mantendrá con los ganadores de esta edición, Sara Isabella tendrá la oportunidad de presentar al monarca el trabajo por el que ha sido galardonada en esta categoría especial y que destaca por su sensibilidad y capacidad de transmitir, desde el silencio, un mensaje profundamente humano.

A través de un vídeo en lengua de signos -en línea con el impulso que se está dando en las últimas ediciones a los nuevos formatos digitales-, la joven explica a Felipe VI, con naturalidad y emoción, su forma de entender la comunicación y la relación con los demás, sintetizada en una frase tan sencilla como poderosa: “Mi lengua son los signos. Mi voz son los gestos”.

A lo largo de la pieza, y desde su propia experiencia, Sara invita a mirar más allá de las palabras y a descubrir una forma de escuchar que trasciende el sonido, poniendo en valor la importancia de la empatía, la mirada y el respeto.

Dos aragonesas en la audiencia real

El pasado 17 de abril era la joven oscense Candela Carmen Aguaviva Laiglesia, que cursa segundo de ESO en el Colegio Santa Rosa, quien se hizo con el primer puesto en el certamen regional. Gracias a ello, Aragón será la única comunidad autónoma que contará con dos representantes en la audiencia privada que el rey ofrecerá en el Palacio de El Pardo —en una fecha aún por determinar— a los ganadores de esta 45 edición del ¿Qué es un rey para ti?

En este encuentro, los 20 jóvenes artistas seleccionados —elegidos en los concursos regionales en sus respectivas comunidades o ciudades autónomas, así como en la categoría de Educación Especial a nivel nacional— podrán conocer a Felipe VI y explicarle el contenido de sus trabajos, acompañados por los maestros y tutores que les han asesorado y apoyado en su elaboración.

Cabe destacar que, en línea con la transformación digital, y como demuestra el trabajo de Sara, en las últimas ediciones se ha fomentado la presentación de proyectos en nuevos formatos digitales, como 'storytelling', vídeos musicales, infografías, proyectos relacionados con la robótica o animación en 3D, junto a otras creaciones más tradicionales, como pintura, escultura o redacción.