El rifirrafe del dueño de un asador de pollos de Zaragoza con un cliente: "Las salsas también hay que cobrarlas"

Impact Food Brasería situada en la calle de Barcelona, 35, en pleno barrio de Delicias en Zaragoza, se ha consolidado como una de las pollerías más reconocidas de la ciudad. Su éxito se basa en un elemento que marca la diferencia: el sabor de la carne cocinada con carbón vegetal, un matiz que atrae a los amantes de la brasa. La alimentación de los pollos, compuesta en un 60% por maíz, influye también en el resultado final, aportando ese color amarillo característico y una textura más jugosa.

El establecimiento vende cada semana una cantidad de pollos que pocos negocios similares pueden igualar. Parte de su popularidad se debe a su presencia en redes sociales, donde han seguido una estrategia muy concreta para diferenciarse de la feroz competencia.

Se preparan más de 300 pollos diarios

En uno de sus reels más recientes, el dueño explica que el local asume una gran parte del coste del reparto a domicilio y que, si el cliente pide una segunda salsa en el local, tampoco se le cobra. En el vídeo relata que un cliente autónomo pidió una salsa extra y el decidió no cobrársela, algo que generó críticas dentro del sector hostelero: "Las salsas hay que cobrarlas porque también las pagamos", le reprocharon. Aún así, el propietario defiende su forma de trabajar y presume en otros vídeos de llegar a preparar hasta 300 pollos diarios.

Impact Food Brasería celebró su aniversario el 11 de diciembre de 2025, un hito importante en un sector tan cambiante como la hostelería. Su especialidad y el producto más demandado son los pollos a la brasa, marinados durante 12 horas y asados con carbón vegetal. Cada unidad pesa alrededor de kilo y medio y tiene un precio de 14,30 euros. Además del pollo, el local ofrece otras carnes a la brasa como pato barberie de corral entero, cochinillo, paletilla de ternasco o conejo marinado al carbón, además de ensaladas, pescado y costillas de cerdo.

Uno de los negocios con mayor rentabilidad

La calidad del pollo amarillo que sirven en esta brasería se debe a su forma de trabajar con distintas piezas de ave y a un proceso cuidado que han perfeccionado en cuatro años de trayectoria. Este periodo ha sido suficiente para consolidarse como uno de los negocios de pollos con mayor rentabilidad de la capital aragonesa.

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El establecimiento abre de miércoles a domingo, de 12:00 a 15:30, y cuenta con servicio de reparto propio a través de su tienda online. También está presente en plataformas de comida para llevar y ofrece recogida en el local. Su propuesta incluye menús diarios y festivos, además de pedidos a domicilio, ampliando su alcance y manteniendo un flujo constante de clientes.