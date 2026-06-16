Así será el nuevo Mercadona de plaza Roma: nuevos espacios y un novedoso modelo de venta

Se avecinan cambios en el supermercado de Mercadona ubicado en la plaza Roma de Zaragoza. Está previsto que el próximo año amplíe sus instalaciones, su cartera de productos y que ponga en marcha un nuevo modelo de tienda. El plan forma parte de una estrategia a nivel nacional para la que Juan Roig tiene previsto invertir 3.700 millones en los próximos años. Lo que busca es modernizar su red de supermercados y consolidar un modelo más productivo, eficiente y sostenible.

Mercadona ampliará sus instalaciones a costa de obligar al cierre de la cafetería Río de la Plata, que lleva dos décadas levantando la persiana en esta transitada plaza, a la que se trasladó en el año 2000 para dar continuidad a un negocio familiar que se remonta a 1969. Está previsto que cese su actividad el 31 de diciembre.

Será a partir de entonces cuando Mercadona comience a ampliar sus instalaciones, haciendo suyos los 135 metros cuadrados que ocupaba la cafetería. Lo hará para poner en marcha el proyecto denominado ‘Tienda 9’, “un nuevo modelo que transforma la organización interna, mejora la experiencia de compra y refuerza nuestra productividad y eficiencia operativa”. Lo que harán será pasar de una organización por negocios a una por procesos, “fiel a la lógica operativa y al recorrido real”.

Según explica la compañía, el modelo supone una reorganización de la estructura de trabajo, pasando de una organización por negocios a otra basada en procesos, con el objetivo de optimizar flujos internos, reducir desplazamientos y mejorar la coordinación de los equipos. Esta reorganización interna de las tiendas persigue mejorar tanto la experiencia de compra como la productividad.

Un único mostrador y una zona donde comer

Entre sus principales cambios destaca la creación de un obrador central donde se concentrará todo el producto fresco, que se presentará envasado y listo para llevar. Así, se eliminarán los clásicos mostradores de atención al público —pescadería, charcutería y panadería—, reduciendo los tiempos de espera.

También cambiará la distribución de los pasillos y las secciones, de manera que todos los productos refrigerados y congelados se agruparán, facilitando tanto el trabajo de reposición como la agilidad del cliente durante la compra. Y se creará una sección conocida como ‘Listo para comer’, una zona donde habrá mesas y sillas dentro del establecimiento para consumir los alimentos allí mismo.

Para ver los cambios habrá que esperar, puesto que hasta el 1 de enero de 2027 Mercadona no tendrá acceso al local del mítico Río de la Plata.