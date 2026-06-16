Zaragoza abre la inscripción para el sorteo de sus primeras 78 viviendas de alquiler asequible: requisitos, plazos y cómo participar

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha la página web www.alquilerasequiblezaragoza.com, el canal digital a través del cual los ciudadanos podrán inscribirse para participar en el sorteo ante notario de las primeras 78 viviendas de alquiler asequible impulsadas por el consistorio con fondos europeos.

La apertura de esta plataforma marca el inicio del proceso de información, publicidad y adjudicación de los primeros pisos de un programa que prevé alcanzar las 361 viviendas en la ciudad. Según el calendario previsto, las primeras entregas podrían realizarse entre agosto y octubre de 2026, siempre que no se produzcan retrasos en la conexión de servicios y suministros por parte de terceros.

Esta primera promoción se dividirá en dos sorteos independientes. Uno de ellos corresponderá a las 59 viviendas situadas en Valdefierro, en la calle Argos 8 y en la calle Saturno/Mercurio 24-26. El segundo sorteo será para las 19 viviendas ubicadas en San José, en la calle Miguel Servet 202.

El procedimiento contará con una comisión mixta de seguimiento en la que estarán presentes las administraciones públicas, con el objetivo de garantizar un proceso transparente, publicitado y en igualdad de condiciones. La adjudicación culminará mediante sorteos públicos con certificación notarial.

La web habilitada por el Ayuntamiento recoge toda la información necesaria para conocer las promociones disponibles, resolver dudas y preparar la solicitud. La plataforma incluye preguntas frecuentes, mapas de situación, planos de los edificios, planos tipo de las viviendas, información sobre superficies útiles, número de dormitorios, rentas, estado de cada piso, calificaciones energéticas y documentación normativa.

El plazo de inscripción comenzará el martes 23 de junio de 2026 a las 09.00 horas y finalizará el martes 7 de julio a las 23.59 horas. Tras esta fase se celebrará el sorteo público ante notario, que dará paso al envío y validación de la documentación de los seleccionados, la elección presencial de vivienda y la firma del contrato de arrendamiento.

Para participar, los solicitantes deberán ser mayores de edad o estar legalmente emancipados, tener necesidad real de vivienda, estar empadronados en Aragón y no disponer de otra propiedad ni estar arrendando actualmente una vivienda protegida, salvo excepciones recogidas en las bases. Además, la vivienda adjudicada deberá destinarse a domicilio habitual y permanente.

También se establecen requisitos económicos. El alquiler, junto con los anejos y los gastos de comunidad, no podrá superar el 30% de los ingresos brutos de la unidad de convivencia. Los ingresos familiares no podrán superar 4,5 veces el IPREM ponderado, lo que equivale actualmente a unos 42.000 euros para hogares de una sola persona y a 54.000 euros para unidades familiares de dos o más miembros.

Tipos de viviendas

Las viviendas de Valdefierro ofrecerán pisos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, con garajes y trasteros. En esta promoción se incluyen tres viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida y una para familias numerosas. Los precios se sitúan en 7 euros por metro cuadrado para la vivienda y 4,20 euros por metro cuadrado para los anexos. Las rentas mensuales oscilarán entre 437,56 y 846,85 euros en Argos, y entre 414,33 y 599,76 euros en Mercurio, sin incluir los gastos de comunidad.

En el caso de Miguel Servet 202, en San José, se ofertan viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, con una vivienda adaptada. El precio será de 6,80 euros por metro cuadrado para los pisos y de 4,08 euros por metro cuadrado para los trasteros, con rentas mensuales de entre 365 y 673 euros.

El sistema de adjudicación contempla varios grupos de preferencia. Tendrán prioridad las personas con movilidad reducida, las familias numerosas, las familias monoparentales, las personas que necesiten ser realojadas por la finalización de su contrato de alquiler, los mayores nacidos en 1966 o antes que vivan en inmuebles sin condiciones de accesibilidad, los jóvenes nacidos a partir de 1987 y, finalmente, el resto de demandantes del grupo general.

Una vez realizado el sorteo, la promotora contactará con los posibles adjudicatarios para que aporten la documentación requerida en un plazo de 15 días naturales. En caso de errores, dispondrán de tres días hábiles para subsanarlos. Posteriormente, los adjudicatarios serán citados de forma presencial para elegir vivienda por orden de adjudicación y grupo de preferencia, siempre que el piso se ajuste a las necesidades de su unidad familiar.

El Ayuntamiento busca con esta iniciativa facilitar el acceso a vivienda asequible y adaptar la oferta a la diversidad de hogares zaragozanos, evitando la infrautilización de los inmuebles y reservando viviendas específicas para personas con movilidad reducida y familias numerosas.