Zaragoza adjudica por casi 3 millones de euros un nuevo contrato del Ibercaja Romareda

El Consejo de Administración de la Sociedad La Nueva Romareda SL ha aprobado este martes la adjudicación de las obras de las instalaciones de sistemas tecnológicos del Ibercaja Romareda. El proyecto supondrá una inversión de 2.993.344,54 euros, que será financiado al 100% por la propia Sociedad, y estará ejecutado por la Sociedad Española del Fútbol Profesional SAU.

El contrato corresponde a la Fase 3 del proyecto constructivo. Su objetivo principal es el diseño completo, ejecución y puesta a disposición de una red integral de tecnología para albergar las competiciones oficiales de fútbol y otros eventos deportivos. El proyecto busca garantizar la total compatibilidad y coordinación de todos los equipos para constituir un “sistema único” que cumpla estrictamente con la normativa de prevención de la violencia en el deporte.

Las actuaciones proyectadas abarcan cinco grandes bloques: sistemas de telecomunicaciones, sistemas de seguridad, audiovisuales, sistemas deportivos y toda su instalación eléctrica asociada.

En materia de seguridad, videovigilancia y control de accesos, se suministrará e instalarán los tornos de acceso al estadio y un sistema avanzado de cámaras megapíxel 360º. Como particularidad del contrato, estos tornos y cámaras serán propiedad del adjudicatario, que estará obligado a instalarlos y mantenerlos sin cargo para la Sociedad, debiendo sustituirlos si quedaran obsoletos. Además, se crearán dos circuitos cerrados de televisión (CCTV): uno para vigilar accesos y gradas operado por la Unidad de Control Organizativo (UCO), que contará con consolas y videowall; y otro complementario gestionado por el Real Zaragoza.

En lo que respecta a la experiencia audiovisual en el estadio, se implantará un doble sistema sonoro que incluye megafonía de evacuación y megafonía de espectáculo. También se llevará a cabo el suministro, instalación y configuración de todo lo referente a los sistemas de gestión para los futuros videomarcadores del Ibercaja Romareda.

Por su parte, para las retransmisiones televisivas y la ciberseguridad, el estadio estará preparado para las máximas exigencias televisivas mediante la instalación de puertos fijos y una red de fibra óptica para la producción audiovisual, conectando las posiciones de las cámaras con el TV compound. En materia de red, se configurará la electrónica y la ciberseguridad, gestionando las políticas de acceso y la interconexión con la red de datos del club.

Por último, en cuanto a los sistemas deportivos y la infraestructura eléctrica, se instalarán los equipamientos deportivos específicos exigidos por LaLiga y la UEFA. Todo este ecosistema estará respaldado por una sólida red de cableado, suministro de racks, cuadros eléctricos y sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS).

El plazo máximo fijado para la ejecución de la totalidad de estos trabajos es de 14 meses a contar desde la firma del acta de replanteo. Este cronograma establece hitos precisos: 2 meses para la redacción de la documentación técnica y su aprobación, 4 meses para el estudio de integración en la obra general, y 8 meses para la ejecución material y puesta en marcha de los sistemas.

La empresa no solo realizará el montaje, sino que deberá redactar el plan de mantenimiento de las instalaciones y hacerse cargo de dicho cuidado hasta el 31 de diciembre de 2030, año en el que se celebrará la Copa del Mundo de fútbol. El desarrollo de estos trabajos se llevará a cabo en paralelo con la construcción del resto del estadio y la adecuación de su entorno.

Para maximizar la eficiencia y reducir el impacto, el contrato promueve la reutilización de los equipos y materiales que actualmente dan servicio en el estadio modular temporal (Ibercaja Estadio), encargándose el adjudicatario de su desmontaje y traslado a la ubicación definitiva, y que están valorados en unos 140.000 euros.