Aldi continua su expansión en Aragón con la apertura de su primer supermercado en el centro de Zaragoza

Supermercados Aldi es una de las cadenas de alimentación y venta de productos básicos que más está emergiendo durante los últimos años en España y también en Aragón. Con una proyección de 40 nuevas aperturas en toda España a lo largo de este 2026 ya iniciado, Zaragoza es una de las ciudades en el punto de mira. La capital aragonesa cuenta ya con dos tiendas en funcionamiento: en la calle Marqués de la Cadena (Arrabal) y la más reciente inauguración, en la avenida del Séptimo Arte, Valdespartera. Pues a los dos proyectos en desarrollo se le va a sumar otro, esta vez en una ubicación mucho más céntrica y al alcance miles y miles de vecinos de diferentes distritos.

La compañía, tras semanas de discreción, lo ha anunciado 'a lo grande' con una lona gigante en lo que será la fachada de lo que será su futuro local en el paseo María Agustín, más concretamente en el número 46. Este Aldi abrirá en los bajos de unas de las promociones inmobiliarias que se han levantado en la zona del Portillo a lo largo de los últimos años, justo detrás de la Plaza de Toros de la Misericordia. Zona que ahora está sufriendo un lavado de cara total en términos urbanísticos con la construcción de más de 500 pisos de lujo y un nuevo parque en los terrenos de la antigua estación.

Bajos de una urbanización del paseo María Agustín donde abrirá un nuevo supermercado Aldi / El Periódico de Aragón

Una localización cuanto menos estratégica por el aumento de población que va a tener el distrito del Centro en los alrededores del paseo, por su conexión directa con otros barrios, tales como Delicias y el Gancho, y por ser otra de las calzadas de paso principales tanto para entrar como para salir de Zaragoza al estar a pocos minutos de plaza Europa. Calles llenas de vida y movimiento que posiblemente ayuden a hacer rentable el súper en cuestión.

Con esta futura apertura, Aldi cierra su promesa de construcción de hasta tres supermercados en la metrópolis zaragozana durante todo este 2026 lleno de cambios para la ciudad. Ya se supo hace varias semanas que Parque Venecia tendrá una de estas tiendas en la avenida de Tiziano 6, otra zona joven, familiar y de nueva construcción, a la vez que el término municipal de Utebo, en el centro comercial Torreblanca.

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Con la fecha de inauguración todavía por concretarse, la empresa alemana reafirma su confianza en Aragón que ya lleva demostrando desde su llegada a España. Con estas tres futuras incorporaciones (Utebo, Parque Venecia y Centro) ya serán nueve los supermercados que tengan en la comunidad: cinco en Zaragoza capital, uno en Calatayud, otro en la ciudad de Teruel y otros dos en la provincia de Huesca (Barbastro y Monzón).