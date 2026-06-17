Amenaza de huelga en Pilares: los trabajadores de la limpieza se plantan
El referéndum se celebrará el 29 de junio y planteará un paro parcial el 24 de septiembre y una huelga indefinida a partir del 7 de octubre
El pleno del comité de empresa de FCC en los servicios de limpieza, recogida y puntos limpios de Zaragoza ha acordado celebrar un referéndum para que la plantilla decida si convoca movilizaciones ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo. La consulta tendrá lugar el próximo lunes 29 de junio, en horario de 7.00 a 19.00 horas, con el objetivo de facilitar la participación de todas las personas trabajadoras, independientemente de su turno o jornada.
Según ha informado CGT en una nota de prensa, la votación planteará a la plantilla si apoya o no la convocatoria de un paro parcial el jueves 24 de septiembre, coincidiendo con el pleno municipal de Zaragoza, y una huelga indefinida a partir del 7 de octubre, en plena celebración de las Fiestas del Pilar.
La decisión de someter la convocatoria de huelga a referéndum se produce, según el sindicato, “tras el continuo bloqueo de la negociación del convenio” y ante lo que CGT califica como una “insoportable política” de la dirección de FCC en Zaragoza, basada en “presiones y amenazas de recortes de derechos y garantías” para la plantilla.
CGT asegura que ha impulsado esta consulta después de escuchar “numerosas voces” entre las personas trabajadoras que plantean la necesidad de ir a una huelga indefinida en octubre para defender un convenio que mejore sus condiciones salariales y laborales.
Sin avances
El sindicato recuerda que la negociación del convenio colectivo acumula ya 20 meses sin avances significativos y critica que la dirección de FCC “sigue sin querer negociar” ni presentar nuevas propuestas que permitan acercar posturas.
Entre las principales reivindicaciones de CGT figuran mejoras salariales que garanticen el poder adquisitivo, reducción de la jornada laboral, avances en conciliación familiar y laboral, medidas de igualdad, promoción interna y soluciones para acabar con la precariedad del personal con contrato parcial de fin de semana. El sindicato también reclama la creación de puestos a jornada completa y una bolsa de empleo por antigüedad en la empresa.
“Vamos a defender un nuevo convenio colectivo que mejore las condiciones salariales, sociales y de conciliación de la plantilla”, señalan desde CGT, que consideran que el acuerdo debe incluir avances “claros y firmes” en igualdad, conciliación y promoción interna.
A la espera del resultado del referéndum, CGT ha anunciado que hará campaña a favor del “sí a la huelga” como medida de presión para desbloquear la negociación y conseguir un convenio que, según el sindicato, garantice el poder adquisitivo y mejore los derechos sociales y laborales de la plantilla de FCC limpieza, recogida y puntos limpios de Zaragoza.
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