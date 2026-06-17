El diseño definitivo de Arcosur llegará después del verano: Zaragoza ganará suelo para más de 11.000 viviendas

La Junta de Compensación de Arcosur y el Ayuntamiento de Zaragoza están terminando de perfilar los detalles de lo que será el diseño de la tercera y última fase del joven barrio de la capital aragonesa, donde se habilitarán nuevos suelos para más de 11.000 viviendas (protegidas y libres). Este era uno de los principales compromisos del acuerdo a cuatro bandas firmado por ambas partes junto a la DGA e Ibercaja el pasado otoño y que contemplaba concluir la urbanización de todo el ámbito para 2031, aunque las estimaciones más realistas hablan de 2034, con una inversión pendiente que superará los 130 millones de euros.

Sea como fuere, estos plazos siguen dentro del objetivo que todos se marcaron hace meses, que no es otro que el de tener Arcosur construido al 100% para el año 2035, un fin ambicioso teniendo en cuenta que en el barrio caben 22.815 viviendas con una capacidad para unos 70.000 habitantes, el doble que Teruel. Para ello, el requisito principal es acelerar los plazos de urbanización, y ahora la idea es que después del verano, en los meses de otoño (un año después de la firma del protocolo), la junta pueda licitar ya la redacción del proyecto de la fase 3.

Este hito se marcó, en principio, para comienzos de este 2026, aunque algunas cuestiones como la celebración de unas elecciones autonómicas anticipadas retrasó el desarrollo del convenio, en el que el Gobierno de Aragón es parte interesada. La principal novedad residirá en que, a diferencia de lo que sucedió con la fase 1, ya concluida, y la fase 2, aún en desarrollo, esta tercera fase se diseñará de una sola tacada y ya tendrá contempladas las distintas subfases (separatas, en términos urbanísticos).

Jaime Galindo

Un cambio de modelo que tendrá un peso sustancial a la hora de ganar tiempo. Por ejemplo, la junta de compensación (que es quien financia y ejecuta los trabajos) ha tenido que diseñar cada una de las separatas de la fase 2 de forma independiente, lo que ralentizaba sobremanera los trámites. Ahora tan solo queda pendiente culminar la subfase 2 Sur y sacar a licitación las obras de la 2 Resto Sur, que habilitará espacio para 812 pisos libres, unas 200 VPO y otras infraestructuras clave como la prolongación de la avenida Casablanca desde Valdespartera hasta el centro de Arcosur.

Plazos

La rapidez se ganará en la fase 3 de la siguiente forma. El primer paso será el mencionado del próximo otoño, en el que las distintas ingenierías podrán presentarse a la licitación para diseñar todo lo que queda pendiente en Arcosur. Esta última fase se dividirá, eso sí, en seis o siete subfases, cuyos límites están todavía en discusión y cada una de ellas con sitio para 1.500 o 2.000 nuevas viviendas.

A su vez, también después del verano, la junta licitará las obras de la última parte de la fase 2, que tendrán un plazo de doce meses, por lo que deberían estar finalizadas antes de que acabe 2027. En ese momento, Arcosur ya estará 'hecho' al 50% y podrá afrontar la mitad restante con suelo para 11.000 pisos, equipamientos y la habilitación de otras infraestructuras como el macroparque central, que costará 18 millones, o la culminación de la avenida Casablanca hasta la antigua carretera de Madrid.

Estado de los desarrollos urbanísticos de Arcosur. / Gonzalo de Domingo

Así las cosas, en un escenario ideal, se alcanzaría el final del próximo año con las fases 1 y 2 terminadas y la 3 redactada en su totalidad. Y, en ese punto, la junta deberá ir licitando una a una cada una de ellas, que comenzarían a urbanizarse a partir de 2028 y que incluso podrían simultanearse entre sí. Todo, en función del interés del mercado inmobiliario.

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La fase 3 será clave por varias vías. Por un lado, porque se pondrán a disposición de los promotores suelos para construir todo tipo de pisos, un aspecto que interesa especialmente a la DGA, que tiene pensado invertir 20 millones para un primer paquete de 1.000 viviendas públicas, ampliable a 3.300 en los años posteriores. Por otro, se está estudiando la posibilidad de aumentar la densidad residencial para hacer más hogares en el mismo espacio, aunque para este apartado todavía debe encontrarse el encaje legal, con distintas opciones que se están valorando.