Natalia Chueca celebra tres años al frente del ayuntamiento: "Zaragoza mejora para ser capital mundial de la calidad de vida"

Fue un 17 de junio de 2023 cuando Natalia Chueca, tan solo cuatro años después de aterrizar en la política, fue investida alcaldesa de Zaragoza tras ganar las elecciones municipales con una amplia ventaja. La regidora se quedó a un concejal de la mayoría absoluta, lo que no ha impedido que haya desarrollado gran parte de su programa, un hecho que ella mismo ha celebrado este miércoles en un acto destinado a reivindicar sus tres años de mandato al frente del consistorio de la capital aragonesa.

En un minucioso repaso a las actuaciones de su Gobierno durante estos tres ejercicios, la alcaldesa ha tomado la palabra ante todo su equipo en un discurso carente de autocrítica. "Poco más podríamos hacer", ha respondido cuando ha sido preguntada por los medios de comunicación sobre los aspectos que cambiaría o mejoraría de estos tres años. Y es que la alcaldesa se ha encargado de defender su proyecto, un modelo que guste o no, eso ya es cuestión de votos, está consiguiendo aplicar.

En esas, Natalia Chueca se ha puesto un reto algo ambicioso: "Zaragoza mejora para ser capital mundial del bienestar y la calidad de vida", ha exclamado en un discurso más propio de un debate del estado de la ciudad, una cita que, por otra parte, tendrá lugar en tan solo un mes. En este repaso a su labor de gestión al frente del consistorio, la alcaldesa ha repasado los hitos y éxitos de todas las áreas, insistiendo mucho en las diferencias con los Gobiernos anteriores de izquierdas.

"Nos decían que no podíamos bajar los impuestos y mejorar los servicios públicos. Nos lo decía la izquierda con esa superioridad moral, pero la realidad es que Zaragoza es más humana hoy que con la izquierda", ha argumentado. En su relato, Chueca ha incidido en los datos económicos y es que según ha recalcado, el ayuntamiento ha conseguido reducir la deuda en 92 millones de euros en tres años y también ha salido de la tutela financiera de la DGA por primera vez de los años 90.

En su alocución, Chueca ha reivindicado el legado que le dejó el anterior alcalde, Jorge Azcón, que ha marcado como el inicio de la transformación en contraposición con la "pesada herencia que dejó la izquierda". Y es que a ratos, la alcaldesa se ha puesto el traje de Ayuso para cargar duramente contra el Gobierno de España y los casos de presunta corrupción que rodean al PSOE y a unas siglas, "P. S.", ha dicho, en referencia a Pedro Sánchez. Así, entre reforma y reforma la regidora ha mencionado a todos, a Ábalos, a Koldo, a Santos Cerdán, a Leire y, por supuesto, a Zapatero. "Mientras yo estoy en este escenario él está declarando", ha dicho.

120 millones de euros

Y es que todo este camino de transformación lo ha emprendido el consistorio en solitario, sin ayuda del Gobierno de España, ha defendido la alcaldesa, quien ha recordado los más de 120 millones de euros captados en fondos europeos.Y es que las grandes cifras de Chueca aplastan cualquier otro legado y eso no se lo quita nadie: más de 300 millones de inversión y 35 calles renovadas o en proceso de reforma durante todo este tiempo.

En su largo discurso la alcaldesa no se ha olvidado de ningún proyecto, al menos de los que sí ha puesto en marcha. La Romareda, las piscinas del Distrito Sur y La Almozara, la firma del convenio de Viogén (si bien todavía no se ha puesto en marcha la unidad específica para proteger a víctimas de violencia machista) e incluso Giesa, pese al fiasco del concurso para adjudicar su gestión.

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También ha recordado Chueca la transformación de Etopia, pese a las críticas que le acarreó aquella decisión, la construcción del centro cívico de Vía Hispanidad "que ya prometió Belloch" y todo "siendo una de las grandes ciudades con menor presión fiscal de España", estando el IBI en el mínimo legal. Todo desde el escenario del centro Las Armas como símbolo de su gestión, un centro cultural de referencia que se ha convertido en un edificio administrativo en el corazón del Gancho.