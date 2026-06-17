Estos son los tres anuncios de Natalia Chueca al cumplirse los tres años de su Gobierno al frente de Zaragoza

Natalia Chueca ha celebrado este miércoles sus tres años al frente del Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza y lo ha hecho con un acto celebrado en el centro Las Armas, "un símbolo" de las políticas del PP al frente del consistorio, ha defendido la regidora, por ser este un "espacio que ha sido recuperado" tras varios "proyectos fracasados" a causa, ha dicho, de una falta de planificación por parte la izquierda cuando estuvo al mando de la ciudad.

La alcaldesa ha querido aprovechar este acto, acompañado de todo su Gobierno y su equipo más cercano, para hacer también varios anuncios, tres en concreto, el mismo número años lleva gobernando Chueca. Así, en un discurso plagado de reivindicación, en el que han cabido los dardos al Gobierno central pero no ha habido espacio para la autocrítica, la regidora ha anunciado que se va a dotar al presupuesto destinado a la conservación de calles un 35% más de lo que estaba previsto hasta llegar a los 9,8 millones de euros.

Millones de euros

En total son 2,7 millones de euros extra que se dividen en tres bloques, según ha explicado. 1,2 millones irán a reforzar la Operación Asfalto, que estaba dotada inicialmente en un millón de euros y que se amplió en un 20% para cubrir el aumento de los costes debidos al alza de los precios del cruzo y derivados del pretróleo. Asimiso se realizará por primera vez una Operación Baldosas, dotada con un millón de euros, destinada a reparar aceras; y una Operación Baches de 500.000 euros destinada reparar agujeros en la calzada.

El segundo de los tres anuncios que ha hecho la alcaldesa es la adquisición de 600 nuevas bicicletas que se incorporarán al servicio Bizi con el objetivo de cubrir la alta demanda de este sistema, que en horas punta muchas veces no es capaz de ofrecer a la ciudad el número de ciclos requerido. Esta ampliación, eso sí, no supondrá incrementar el número de estaciones.

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El tercero de los anuncios será la ejecución de un segundo plan Reluzes, se supondrá la inversión de otros 9,9 millones de euros para cambiar y renovar más de 9.000 puntos de luz en la ciudad, lo que permitirá ahorrar al consistorio unos 2,3 millones de euros en la factura de la luz.