La vivienda en Zaragoza enloquece: este es el salario medio que se necesita para poder comprar un piso

Comprar una vivienda en Zaragoza requiere un salario familiar medio de 2.097 euros netos mensuales, una cifra superior a la media española, situada en 1.999 euros al mes. Así se desprende de un análisis elaborado por Accumin Intelligence, la filial de inteligencia de datos de Accumin, que ha estudiado el sueldo necesario para adquirir una vivienda tipo de 100 metros cuadrados en las 50 capitales de provincia españolas y otras 10 ciudades relevantes por población y volumen de compraventas.

El informe refleja cómo la escasez de oferta residencial, combinada con una demanda robusta y sostenida, está tensionando la capacidad de acceso a la vivienda en buena parte del país. En el caso de Zaragoza, el salario necesario para comprar con hipoteca se sitúa ya por encima del promedio nacional, lo que evidencia el encarecimiento del mercado inmobiliario en la ciudad y el creciente esfuerzo que deben asumir los hogares.

Para realizar el cálculo, Accumin Intelligence ha tomado como referencia el valor del metro cuadrado en cada ciudad, según Tinsa by Accumin, una vivienda media de 100 metros cuadrados construidos, de acuerdo con los datos de Registradores de la Propiedad, y una hipoteca tipo que cubra el 80% del valor de tasación. Además, el estudio parte de que la cuota mensual no debe superar el 35% del salario neto familiar, el umbral que el sector financiero considera razonable en términos de riesgo.

2.000 euros al mes para firmar una hipoteca

A escala nacional, el análisis concluye que en España se necesita de media un sueldo neto de 1.999 euros mensuales, equivalente a unos 35.000 euros brutos anuales, para afrontar la compra de una vivienda de estas características. Zaragoza, con 2.097 euros netos al mes, se coloca por encima de esa referencia, aunque lejos de las ciudades donde el acceso resulta más exigente.

San Sebastián encabeza el ranking nacional, con un salario neto necesario de 5.074 euros mensuales, más del doble que la media española y casi cuatro veces más que Zamora, la ciudad más accesible del estudio. Le siguen Madrid, con 4.574 euros, y Barcelona, con 4.485 euros.

En total, en 14 de las 60 ciudades analizadas se necesita un sueldo familiar superior a los 2.500 euros netos mensuales para comprar una vivienda de 100 metros cuadrados con una hipoteca que cubra el 80% del valor de tasación. La mayoría de estos mercados se concentran en el eje Madrid-Barcelona-País Vasco, aunque también destacan enclaves turísticos como Palma y Marbella.

El estudio identifica tres grandes escenarios inmobiliarios en España. El primero corresponde a las grandes áreas de concentración de demanda, especialmente Madrid, Barcelona y el País Vasco, donde la actividad económica, el empleo y la capitalidad administrativa presionan los precios al alza. En este grupo figuran, además de las grandes capitales, ciudades metropolitanas como L’Hospitalet de Llobregat, Getafe, Badalona, Móstoles o Alcalá de Henares.

El segundo escenario se encuentra en la costa mediterránea, donde conviven mercados muy tensionados por la demanda extranjera, como Marbella, Palma de Mallorca o Benidorm, con otros más contenidos, como Castellón, Almería o Murcia.

El tercer bloque corresponde al interior peninsular, donde se concentran las ciudades más asequibles. Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia agrupan las quince localidades con menor salario necesario para acceder a una vivienda. Zamora, con 1.279 euros netos al mes, es la ciudad más accesible del estudio, seguida de Lugo, Ciudad Real y Palencia.

Según Accumin Intelligence, Zamora sería la única ciudad entre las 60 analizadas donde una persona soltera y sin hijos que perciba el salario mínimo interprofesional, unos 1.323 euros netos en 12 pagas, podría comprar una vivienda respetando el límite del 35% del sueldo destinado al pago de la hipoteca.

En este contexto, Zaragoza aparece en una posición intermedia, pero ya claramente por encima de la media española. La cifra de 2.097 euros netos mensuales confirma que el acceso a la vivienda en la capital aragonesa exige un esfuerzo creciente para los hogares, en un mercado marcado por la presión de la demanda y la limitada disponibilidad de oferta.