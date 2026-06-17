Vox vuelve a cargar contra Natalia Chueca y califica de "show triunfalista" su discurso por los tres años

La oposición a Natalia Chueca en el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprovechado el balance que ha hecho la regidora en el tercer aniversario de su investidura para cargar contra la gestión del PP al frente del consistorio. Incluso Vox, socio preferente -y único- de los populares se ha mostrado muy crítico con la regidora en su ya habitual juego de sí pero no que les ha llevado a lo largo de todo el mandato a protagonizar las fotos más importantes junto a la primera edil pero también los desencuentros más sonados.

Así, este miércoles, la portavoz de Vox, Eva Torres, ha tildado el acto organizado por Chueca por sus tres años de Gobierno de "nuevo show comunicativo basado en el márketing y el triunfalismo" en el que ha utilizado "un tono puramente electoralista". La líder de la ultraderecha en el Ayuntamiento de Zaragoza ha afeado el "uso de recursos públicos para el autobombo" del equipo de Gobierno. Frente a la etiqueta de "capital mundial del bienestar" utilizada por la alcaldesa, Torres ha invitado a la regidora "a pisar la calle y preguntar directamente en Las Delicias, San José, Valdefierro o el Casco Histórico si realmente sienten que viven en la capital mundial del bienestar".

Finalmente, Torres ha advertido de que la estabilidad del presupuesto "exige lealtad institucional", y ello pasa por la vinculación de "forma estricta" la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a los niveles reales de contaminación, en cumplimiento del pacto que firmaron in extremis PP y Vox para la aprobación de los presupuestos municipales.

La izquierda

Desde el PSOE, la portavoz del grupo municipal, Lola Ranera, también ha criticado la "autocomplacencia" de la alcasldesa en un discurso que está "alejado de la realidad que viven los vecinos de la ciudad", ha dicho. A su parecer, Natalia Chueca está gobernando "de espaldas a los barrios, en un mundo irreal" y la movilidad es el gran asunto pendiente de este Gobierno, de ahí que haya vuelto a reivindicar la segunda línea del tranvía. También ha lamentado la protavoz socialista "las chapuzas" en proyectos como el Parque de Atracciones y Distrito 7 en la antigua fábrica de ascensores Giesa.

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Por último, desde Zaragoza en Común, su portavoz, Elena Tomás, ha afirmado que Chueca gobierna “a golpe de despacho, sin escuchar a barrios ni dialogar con la ciudadanía”. En rueda de prensa, Tomás ha sostenido que el ayuntamiento “se ha convertido en un trámite” orientado a “la gestión de dinero público para intereses privados” y ha denunciado retrasos en inversiones en vivienda, movilidad y equipamientos públicos.