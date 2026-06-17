Zaragoza, epicentro de la cooperación europea en seguridad y defensa

Zaragoza se ha convertido estos días en el epicentro de la seguridad y la defensa europea con la celebración del MILEX 26, un ejercicio militar multinacional que reúne en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio a más de 2.500 militares de 13 países de la Unión Europea.

Las maniobras, de carácter ultra realista, tienen como objetivo mejorar la preparación, la coordinación y la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas europeas ante posibles escenarios de crisis. En ellas participan efectivos de España, Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Francia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia y Suecia.

España ejerce como nación marco de esta cuarta edición del MILEX, un ejercicio orientado a poner a prueba la capacidad de la Unión Europea para desplegar fuerzas de forma rápida y coordinada frente a los actuales retos de seguridad y defensa. La presencia española supone más de la mitad del total de efectivos participantes, en su mayoría pertenecientes a la Brigada “Canarias”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó el ejercicio acompañada por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, general de Ejército Amador Enseñat. Durante su intervención, Robles expresó su orgullo por “el compromiso de España con la seguridad colectiva y por el multilateralismo”, y destacó la “capacidad, entrega y profesionalidad” de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas.

La titular de Defensa subrayó también el reconocimiento que los militares de otros países conceden a los efectivos españoles y defendió la importancia de compartir valores comunes en el ámbito de la defensa. “A veces en el campo de batalla no hace falta hablar el mismo idioma, lo importante es que todos defendemos los mismos valores y la paz”, afirmó.

El MILEX 26 está diseñado para mejorar la planificación y conducción de operaciones en los tres niveles establecidos para la implementación de la Capacidad de Despliegue Rápido de la UE: el nivel estratégico, dirigido desde el Cuartel General de Operaciones en Bruselas; el nivel operativo, integrado por personal del Eurocuerpo; y el nivel táctico, a cargo del Grupo de Combate de la Unión Europea.

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Con este ejercicio, la Unión Europea busca fortalecer una cultura estratégica común entre sus Estados miembros y avanzar en una mayor coordinación militar en un contexto geopolítico marcado por la incertidumbre y la necesidad de respuestas rápidas ante situaciones de crisis.