Automóviles Sánchez presenta en Zaragoza el nuevo BYD Dolphin G DM-i, el híbrido enchufable que redefine el segmento B

El nuevo BYD Dolphin G DM-i se incorpora a la gama de la marca como una propuesta innovadora que acerca la movilidad electrificada a un público cada vez más amplio. Diseñado específicamente para el mercado europeo, el modelo combina las ventajas de la conducción eléctrica con la flexibilidad necesaria para afrontar desplazamientos de larga distancia, ofreciendo una solución adaptada a las necesidades actuales de los conductores.

Durante la jornada, los asistentes tuvieron ocasión de descubrir las principales características del vehículo, entre ellas la tecnología híbrida enchufable Dual Mode (DM-i), desarrollada por BYD para priorizar la conducción eléctrica y maximizar la eficiencia energética. Gracias a este sistema, el Dolphin G DM-i ofrece una experiencia de conducción silenciosa, eficiente y conectada.

Entre sus principales argumentos destaca una autonomía eléctrica de hasta 105 kilómetros en ciclo combinado WLTP y una autonomía total de hasta 1.040 kilómetros, permitiendo afrontar tanto los desplazamientos diarios como los viajes de larga distancia con total tranquilidad. A ello se suma un consumo ponderado de tan solo 1,4 l/100 km, situándolo entre las alternativas más eficientes de su segmento.

El modelo sobresale igualmente por su habitabilidad y aprovechamiento del espacio. Con unas dimensiones compactas de 4,16 metros de longitud, ofrece capacidad para cinco ocupantes y un maletero de 425 litros, una cifra superior a la de numerosos modelos de categorías superiores y que refuerza su carácter práctico y versátil.

En el apartado tecnológico, el Dolphin G DM-i incorpora soluciones avanzadas poco habituales en el segmento B, como integración del ecosistema Google, Head-Up Display, llave digital NFC mediante smartphone, cámara de visión 360 grados, actualizaciones remotas OTA y una amplia conectividad diseñada para mejorar la experiencia de conducción.

El vehículo equipa además la reconocida Blade Battery de BYD, una tecnología propia desarrollada por la marca que se ha convertido en uno de los principales referentes de la industria por sus elevados estándares de seguridad, durabilidad y eficiencia.

En términos de diseño, el nuevo modelo adopta el lenguaje estético inspirado en el océano que caracteriza a BYD, combinando líneas modernas, una imagen dinámica y unas dimensiones especialmente adaptadas al entorno urbano y a las necesidades del mercado europeo.

Con este lanzamiento, Automóviles Sánchez continúa acercando a Aragón las últimas innovaciones del sector de la automoción, reforzando su compromiso con una movilidad más eficiente, sostenible y tecnológicamente avanzada.

Sobre BYD

BYD (Build Your Dreams) es uno de los principales fabricantes mundiales de vehículos electrificados y un referente internacional en innovación tecnológica aplicada a la movilidad sostenible. Con una sólida trayectoria en el desarrollo de soluciones de electrificación, la compañía destaca por su capacidad de producción e integración vertical en áreas clave como baterías, motores eléctricos y sistemas de propulsión avanzada.

BYD es, además, una empresa de ingeniería con una fuerte apuesta por la investigación y el desarrollo, con más de 120.000 empleados dedicados a I+D, más de 65.000 patentes acumuladas y una media de 45 solicitudes de patente por día laborable, lo que refleja su liderazgo tecnológico a escala global.

Presente en numerosos mercados internacionales, BYD continúa ampliando su gama en Europa y en España, donde ya ofrece una completa variedad de modelos electrificados que combinan eficiencia, tecnología y diseño. De este modo, la marca contribuye de forma activa a la transformación del sector hacia un futuro con menores emisiones y una movilidad más inteligente.

Con más de 60 años de trayectoria, Automóviles Sánchez se ha consolidado como uno de los grupos de automoción más sólidos y prestigiosos de España. Representa marcas de alta relevancia como Hyundai, SEAT, CUPRA, BYD, Volvo , LYNK&CO, Polestar, Maserati y Yupicar además de ser servicio oficial Jaguar y Land Rover.

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Próximamente se ampliará la oferta en el segmento premium con la incorporación de DENZA la marca de alta gama del grupo BYD, reforzando así su competitividad y compromiso con la movilidad del futuro.