Los agentes del VioGén de la Policía Local de Zaragoza recibirán un plus mensual de 94,65 euros, pero siguen las fricciones entre ayuntamiento y sindicatos

La tercera y última reunión entre el Ayuntamiento de Zaragoza y los sindicatos para abordar las condiciones económicas que conllevará la creación de la Unidad Égida de la Policía Local, que nace con el objeto de asumir las competencias del sistema VioGén en la capital aragonesa, ha finalizado con un acuerdo de mínimos que está lejos de lo que pedían los trabajadores. El principal punto de fricción reside en los pluses que las secciones sindicales piden para los agentes, que a excepción de festivos y vacaciones deberán tener una "disponibilidad casi ininterrumpida". Es decir, cuando acabe su jornada laboral, deberán seguir conectados desde casa con el teléfono móvil por si llama alguna víctima.

La representación de los trabajadores pedía un extra de algo más de 300 euros mensuales, unos 4.000 brutos anuales, en base a otras unidades que también tienen esa disponibilidad, aunque en el ayuntamiento entienden que no son situaciones comparables. Mientras, desde el consistorio habían calculado ese plus en 42 euros al mes (588 al año), en base a criterios técnicos calculados tras un análisis del número de minutos extra que hacen los agentes de la UFAM de Canarias, la unidad que se ha tomado como referencia tras una sentencia del Tribunal Supremo.

Finalmente, el consistorio ha aceptado recalcular esa cifra económica tras una propuesta in extremis de CSL, sindicato de la Policía Local. En ese sentido, se va a establecer un nuevo extra en base al incremento porcentual de los delitos relacionados con la violencia de género desde 2022, por el que los agentes destinados a la unidad Égida percibirán un complemento específico de 94,65 euros brutos al mes, mientras que la intendente responsable al frente de la unidad recibirá 170 euros.

Imagen de archivo de una Junta Local de Seguridad convocada para la adhesión de Zaragoza al sistema Viogén. / JAIME GALINDO

Fuentes municipales subrayan que también han ofrecido a las organziaciones sindicales revisar este complemento a futuro, en función del número de llamadas que reciban los agentes. El próximo paso será remitir esta serie de cuestiones a la Jefatura de la Policía Local de Zaragoza, que deberá realizar la oferta para la selección de agentes y posteriormente formarlos. La entrada en vigor, tal y como se acordó entre el ayuntamiento y el Ministerio del Interior, tendrá un plazo de un año.

Reunión sindical

En el encuentro de este jueves, en el que no ha habido representación política, el Ayuntamiento de Zaragoza (representado por el jefe de la oficina municipal de Recursos Humanos y por el intendente de la Policía Local) ha dado por zanjada la negociación. Una decisión que tampoco ha sentado bien a los sindicatos (CCOO, UGT, CSIF, OSTA y CSL), que se reunirán este viernes para estudiar medidas de presión pese al pacto alcanzado. "No nos gusta cómo se ha creado la unidad", sostienen.

"Hemos analizado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el ayuntamiento recibe 150.000 euros", aseguran otras fuentes sindicales, aunque desde el ayuntamiento subrayan que esa cantidad la da Igualdad para campañas de concienciación y publicidad, entre otras cuestiones, y no tiene nada que ver con el VioGén.

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En cualquier caso, los sindicatos han pedido por carta a la alcaldesa, Natalia Chueca, asuma la dirección de este proceso para alcanzar un acuerdo satisfactorio. "Las nuevas responsabilidades en materia de VioGén que asumirá nuestra Policía Local requieren condiciones de trabajo dignas, acordes con la trascendencia e importancia de la misión que se les encomendará", expresan. Asimismo, lamentan que todavía no conocen los detalles de la implantación de la unidad.