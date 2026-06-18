Cruz Roja refuerza la atención a personas sin hogar en Zaragoza ante la previsión de altas temperaturas

Cruz Roja en Zaragoza ha movilizado al voluntariado de la Unidad de Emergencia Social para reforzar el servicio de atención a personas sin hogar ante la previsión prolongada de altas temperaturas diurnas y noches tropicales. Esta unidad desarrolla su labor de lunes a viernes durante todo el año, independientemente de las condiciones climatológicas. Sin embargo, ante alertas meteorológicas, el dispositivo amplía su actividad a fines de semana y festivos para garantizar una atención continuada.

Se trata de la primera activación específica por calor en este verano, que se mantendrá mientras persista la alerta, con el objetivo de intensificar el seguimiento y la atención a las personas más vulnerables. Para ello, se han establecido rutas extraordinarias en distintos puntos de la ciudad.

Durante estas intervenciones, los equipos distribuyen agua, alimentos, crema solar y abanicos, además de realizar un seguimiento del estado de salud de las personas atendidas y ofrecer recomendaciones básicas para prevenir los efectos del calor, que van desde hidratarse con frecuencia hasta evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día o acudir a espacios públicos climatizados.

Cruz Roja recuerda que, "aunque a menudo se subestima, el calor extremo puede tener consecuencias muy graves para la salud, llegando a resultar incluso más perjudicial que el frío, especialmente en el caso de personas en situación de vulnerabilidad".

Sensibilización

Por otro lado, este viernes se llevará a cabo una acción de sensibilización dirigida a la población general para informar sobre cómo afrontar las altas temperaturas. La actividad tendrá lugar a partir de las 10:00 horas, en el Parque Grande José Antonio Labordeta, donde se compartirán consejos sencillos y se distribuirán cremas solares, abanicos y folletos informativos hasta agotar existencias.

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Esta iniciativa se enmarca en la campaña Caliente, caliente. Protegerte de las olas de calor está más cerca de lo que crees, con la que la organización refuerza la información, el acompañamiento y el seguimiento, especialmente que realizamos entre las personas más vulnerables.