Google y NASA debaten sobre inteligencia artificial en Zaragoza: "No hay un futuro, hay varios y dependerán de nuestras decisiones"

La inteligencia artificial y su impacto en la sociedad han centrado una de las mesas más esperadas del congreso "El mundo que viene" organizado por Fundación Ibercaja en Zaragoza. En ella han participado Pilar Manchón, directora de estrategia de investigación e IA en Google, y Omar Hatamleh, director global de Inteligencia Artificial de la NASA, quienes han analizado los retos y las oportunidades que plantea una tecnología que, han coincidido, ya está transformando la forma de vivir, trabajar y aprender.

Preguntada por cómo imagina el futuro, Manchón se ha mostrado muy optimista. "El mundo que viene es un mundo lleno de oportunidades. La IA nos abre puertas que conllevan ciertos riesgos, pero debemos gestionar esos riesgos para construir una sociedad mejor", ha afirmado. La responsable de Google ha destacado el potencial de esta herramienta en ámbitos tan diversos como la cultura, la educación o la medicina y ha asegurado que "si lo gestionamos bien, con criterio y sentido común, puede ser un futuro muy emocionante".

Por su parte, Hatamleh ha recordado que el rumbo que tome la inteligencia artificial dependerá de las decisiones que adopten gobiernos, empresas y ciudadanos. "No hay un futuro, hay varios. La IA no es una tecnología más. El camino que decidamos recorrer dependerá de nuestras decisiones", ha dicho. En este sentido, ha defendido la necesidad de una actuación coordinada a nivel internacional. "Tenemos que ser responsables y trabajar juntos. Lo que haga un país puede impactar en el resto del mundo. Hacen falta regulaciones", ha incidido.

Uno de los asuntos que más interés ha despertado en este evento organizado por Fundación Ibercaja ha sido el miedo a que la inteligencia artificial sustituya a las personas. Para Manchón, el foco debe ponerse en el uso que se haga de estas herramientas. "Como toda gran herramienta con un potencial enorme, se puede usar mal. Hay que regular, tomar precauciones y tener conversaciones profundas sobre cuáles son las líneas rojas que queremos marcar como sociedad", ha explicado. Además, ha defendido que la tecnología puede ser una gran aliada si se emplea correctamente: "Todos los riesgos son reales, pero son riesgos sobre los que tenemos control. Si utilizas la IA para evitar el esfuerzo cognitivo, no te desarrollas. Pero si la usas para aprender, tiene un potencial infinito".

IA y educación

Hatamleh también ha mostrado su preocupación por algunos de los efectos que puede tener esta revolución tecnológica, especialmente entre los más jóvenes. "Estamos en el principio de la IA y, en un futuro no muy lejano, las personas pasarán mucho tiempo conversando con ella. Eso va a influir en el desarrollo de su personalidad y tenemos que tener cuidado", ha advertido.

La educación ha sido otro de los grandes temas de la conversación vespertina. El responsable de la NASA ha considerado que los sistemas educativos avanzan a una velocidad inferior a la de la tecnología. "No están evolucionando al ritmo de la IA. Hay mucho trabajo por hacer porque la educación no avanza tan rápido como la tecnología", ha expuesto. "Vivimos en un mundo exponencial y tenemos que ver cómo adaptarnos mucho más rápido", ha añadido.

Desde Google, Manchón ha informado de que la adaptación debe ser un trabajo conjunto entre instituciones educativas y empresas tecnológicas: "Tenemos programas específicos para entender los problemas y necesidades del sistema educativo. Es una evolución que debemos hacer juntos". A su juicio, la clave está en asumir que esta tecnología ya forma parte de la realidad. "La IA ha venido para quedarse y, si se usa mal, puede ser un peligro. Hay que aprender a adaptarse", afirmó.

Pilar Manchón y Omar Hatamleh, junto al moderador José Yélamo. / Pablo Ibáñez

La regulación de la inteligencia artificial ha tenido su papel importante en el debate. Manchón ha opinado que el desarrollo de esta tecnología debe estar acompañado de normas claras: "No se concibe un futuro en el que la IA no esté regulada, y regulada bien. Hay que hacerlo de una manera responsable y regular los usos". La directiva insistió en que la tecnología, por sí sola, no es ni buena ni mala: "Depende de cómo las uses".

Nativos digitales

Además, ha recordado que las nuevas generaciones afrontarán un escenario laboral completamente diferente al actual: "Vamos a tener nativos digitales que van a trabajar en un mundo que hasta ahora no ha existido". Por ello, ha defendido la necesidad de combinar la regulación legal con la responsabilidad individual y empresarial. "Hay que marcar líneas rojas, tanto las regulatorias como las que uno puede autoimponerse. Está en la responsabilidad de cada uno establecer esos límites", ha apuntado. Como ejemplo, explicó que en Google existe un comité encargado de analizar los riesgos de cada desarrollo tecnológico antes de decidir su lanzamiento.

Hatamleh ha coincidido en la necesidad de regular, aunque advirtió de la complejidad del reto: "La regulación tiene una dimensión geopolítica. Estados Unidos tiene un enfoque diferente al de otros países y hay que encontrar un equilibrio. Cualquier marco normativo debe ser flexible para adaptarse a una tecnología que evoluciona a gran velocidad y debe ser dinámico, porque la tecnología evoluciona constantemente".