Invasión de cucarachas en Zaragoza: estas son las especies que entran en casa y cómo combatirlas

Con la llegada del calor, muchas casas de Zaragoza empiezan a recibir una visita tan desagradable como habitual: las cucarachas. Basta una noche húmeda, una terraza abierta, un desagüe sin protección o una grieta junto a la cocina para encontrarse con uno de estos insectos corriendo por el suelo. No es casualidad. El buen tiempo, la humedad y la mayor actividad en alcantarillas, patios y zonas con restos de comida favorecen que las cucarachas se muevan más y entren con más facilidad en viviendas, bajos, locales y comunidades de vecinos.

Aunque en Zaragoza pueden aparecer diferentes especies, las que realmente preocupan como plaga urbana son tres: la cucaracha americana, la cucaracha alemana y la cucaracha oriental. Cada una tiene sus preferencias, sus escondites y su forma de colarse en casa.

La cucaracha americana: la grande y rojiza que sale de alcantarillas y patios

La cucaracha americana, conocida también como cucaracha roja, es una de las más visibles durante los meses de calor. Es grande, de color marrón rojizo, rápida y suele aparecer en zonas húmedas y oscuras. Su hábitat más habitual está en el alcantarillado, las arquetas, los garajes, los sótanos, los patios interiores y los bajos.

Cuando suben las temperaturas, su actividad aumenta y puede acabar entrando en las casas a través de desagües, huecos de instalaciones, grietas, puertas mal selladas o patios comunitarios. En muchos casos, el problema no está dentro de la vivienda, sino en el entorno: una arqueta cercana, una red de saneamiento, un patio con humedad o una zona común mal sellada.

Su tamaño la hace especialmente alarmante, es la más grande de su especie y se caracteriza porque puede volar. Ver una cucaracha americana en casa no siempre significa que haya una plaga instalada en la cocina, pero sí conviene revisar por dónde ha entrado y si hay más ejemplares en zonas húmedas o de paso.

La cucaracha americana también puede volar. / MUTIPLAG.COM

La cucaracha alemana: la pesadilla de cocinas, bares y restaurantes

La cucaracha alemana, también llamada cucaracha rubia, de cocina o común, es más pequeña que la americana, de color marrón claro y con dos líneas oscuras en la parte superior del cuerpo. Es una de las más problemáticas porque vive directamente dentro de los espacios habitados y se reproduce con rapidez.

A diferencia de la americana, no suele estar asociada al alcantarillado, sino a cocinas, despensas, electrodomésticos, grietas junto a encimeras, motores de neveras, lavavajillas, cafeteras, locales de hostelería y almacenes de comida. Le basta encontrar calor, agua y restos de alimento para instalarse.

Si aparecen cucarachas pequeñas en la cocina, especialmente de noche, hay que actuar rápido. Una sola hembra puede originar una infestación si encuentra un lugar adecuado para esconderse. Por eso es la especie que más preocupa en viviendas, bares, restaurantes, hoteles y negocios de alimentación.

La cucaracha alemana solo mide alrededor de 1,5 centímetros. / MULTIPLAG.COM

La cucaracha oriental: la negra que busca humedad

La cucaracha oriental es más oscura, casi negra, y suele moverse de forma más lenta que la americana. Prefiere ambientes frescos, húmedos y poco iluminados. Puede aparecer en sótanos, baños, patios, desagües, trasteros, cuartos de contadores y zonas bajas de los edificios.

No trepa con tanta facilidad como otras especies, pero puede entrar desde el exterior o desde zonas comunes. Su presencia suele estar muy vinculada a problemas de humedad, filtraciones, acumulación de materia orgánica o falta de mantenimiento en espacios poco ventilados.

La cucaracha oriental. / MULTIPLAG.COM

Por qué aparecen más con el calor

Las cucarachas no llegan por casualidad. El calor acelera su metabolismo, aumenta su actividad y favorece su reproducción. También hay más ventanas abiertas, más movimiento en terrazas, más restos de comida en exteriores y más actividad en patios, bares, zonas turísticas y comunidades de vecinos.

Mallorca reúne varios factores que les favorecen durante la primavera y el verano: temperaturas suaves o altas, humedad ambiental, edificios antiguos con grietas o conducciones, alcantarillado urbano, patios interiores y una intensa actividad en zonas de restauración y alojamiento turístico.

Cómo evitar que entren en casa

La primera medida es cortarles el acceso. Conviene revisar juntas de puertas y ventanas, sellar grietas, colocar burletes, proteger rejillas y comprobar que los desagües tengan cierre o estén en buen estado. También es importante vigilar arquetas, patios interiores, garajes y zonas comunitarias.

En la cocina, la clave es no dejarles comida ni agua. Hay que limpiar restos, cerrar bien los cubos de basura, no dejar platos sucios durante la noche, guardar alimentos en recipientes cerrados y secar zonas húmedas bajo el fregadero o cerca de electrodomésticos.

También ayuda revisar neveras, lavavajillas, lavadoras y pequeños electrodomésticos, porque las cucarachas pequeñas pueden esconderse en zonas calientes y estrechas. En comunidades de vecinos, el control debe ser conjunto: si el foco está en una arqueta, un patio o el alcantarillado, tratar solo una vivienda puede no ser suficiente.

Qué hacer si ves una cucaracha en casa

Si aparece un ejemplar aislado, lo primero es identificar por dónde ha podido entrar. Si es grande y rojiza, puede venir del alcantarillado, de un patio o de una zona común. Si son pequeñas y aparecen en la cocina, especialmente de noche, la situación puede ser más seria.

Lo recomendable es limpiar bien la zona, revisar grietas, desagües y rincones, no dejar restos de comida y colocar trampas de monitoreo para saber si hay más actividad. Los aerosoles domésticos pueden matar ejemplares visibles, pero no siempre eliminan el foco. En una infestación real, pueden incluso dispersar el problema si se usan mal.

Si se repiten los avistamientos, aparecen ejemplares pequeños o se ven cucarachas durante el día, lo más prudente es contactar con una empresa especializada en control de plagas. En locales de hostelería, comercios alimentarios o comunidades de vecinos, la actuación profesional es especialmente importante.

Cucarachas en la calle. / EL PERIÓDICO

Cuándo avisar al Ayuntamiento

Si las cucarachas aparecen en la vía pública, en alcantarillas, arquetas municipales, plazas, aceras o zonas comunes de competencia pública, los vecinos pueden comunicar la incidencia al Ayuntamiento correspondiente. En Zaragoza, el servicio municipal de plagas urbanas incluye actuaciones de desinsectación en zonas públicas y edificios municipales, y las incidencias pueden trasladarse a través del 010.

En cambio, si el problema está dentro de una vivienda, un local privado o una comunidad de propietarios, la responsabilidad suele corresponder al titular del inmueble o a la comunidad, aunque puede ser necesario coordinar la actuación si el foco está conectado con la red pública o con zonas comunes.

La regla de oro: no basta con matar la que ves

La cucaracha que aparece corriendo por el suelo suele ser solo la parte visible del problema. La clave está en localizar el foco: humedad, comida, grietas, desagües, arquetas o zonas comunes. Sin eso, volverán.

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Por eso, la estrategia más eficaz combina limpieza, prevención, sellado de entradas, control de humedad y, cuando hace falta, tratamiento profesional. En Zaragoza, como ocurre en otras ciudades de España, con la llegada del calor, adelantarse es la mejor forma de evitar que una visita puntual se convierta en una plaga.