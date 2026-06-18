Josep Borrell pide a Europa acelerar las energías renovables y reforzar su defensa: "A nadie le gusta ser dependiente"

Josep Borrell, exrepresentante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (2019-2024), ha alertado este jueves en Zaragoza sobre las dependencias energética y militar del viejo continente y ha defendido que debe acelerar la transición hacia las renovables, reforzar su defensa y ganar autonomía estratégica. "Se trata de reducir nuestras dependencias, que son muchas. Hay que ir a la terapia, no al diagnóstico", ha resumido.

Su intervención se ha producido en una mesa redonda que le ha reunido con otros dos referentes internacionales para analizar los cambios que atraviesa el mundo. El encuentro, organizado por Fundación Ibercaja, también ha contado con la participación de Felipe Calderón, expresidente de México (2006-2012), y Un-Chan Chung, exprimer ministro de Corea del Sur (2009-2010) y presidente del Korea Institute for Shared Growth. La mesa ha sido moderada por el periodista José Yelamo.

Borrell ha centrado su intervención en la situación de Europa y en la necesidad de reducir sus dependencias. A su juicio, el continente debe actuar ante los retos actuales y reforzar su posición. "La autonomía estratégica europea es cada vez más necesaria", ha afirmado. "De lo que se trata es de reducir nuestras dependencias". Entre ellas ha citado “la energía, la defensa y la tecnología”.

Sobre la transición energética, Borrell ha defendido acelerar el cambio hacia las energías verdes. "Europa debe ir hacia las renovables porque somos dependientes de las energías que importamos. A nadie le gusta ser dependiente", ha señalado en alusión a los problemas con los carburantes o el gas a los que han tenido que hacer frente España y otros países tras estallar los conflictos en Ucrania o en Oriente Medio.

En materia de defensa, ha advertido sobre la dependencia en el territorio comunitario de Estados Unidos. "No hay ejército europeo que no cuente con el apoyo de Estados Unidos", ha explicado. "Europa debe saber defenderse", ha añadido. También ha reclamado prepararse para un posible cambio en el papel estadounidense: "Hay que prepararse para el retiro militar de Estados Unidos de Europa, que es algo que ya están comentando".

Borrell ha insistido en que es necesaria más capacidad de decisión. "A Europa le falta unidad. Somos 27 países que vemos las cosas de diferente manera y pretendemos decidir por unanimidad. Así no se puede decidir nada", ha afirmado.

También se ha referido a las relaciones comerciales con China. "No debemos entrar en una guerra comercial con China. Si eso sucediese, el cargo sería elevado para toda Europa y para España", ha advertido.

La inteligencia artificial ha sido otro de los asuntos abordados durante la jornada. Borrell ha reconocido su preocupación y ha pedido pasar a la acción. "Estoy preocupado, pero quisiera estar ocupado. Hay que proponer acciones". En su opinión, algunas respuestas dependen de Europa: "Deberíamos empezar a hacer cosas. No lo hacemos porque Europa está dividida y no tiene ninguna sensación de amenaza".

El exresponsable europeo también ha destacado las fortalezas del continente. "En Europa tenemos libertad política, prosperidad económica envidiable, capaz de suministrar bienes y servicios. Somos una sociedad cohesionada". Por ello, ha añadido: "Europa es un imán que atrae a la gente".

Un futuro incierto

Por su parte, Felipe Calderón ha analizado el momento actual como un cambio de época. "El futuro ya no es lo que solía ser", ha afirmado. "Lo que vemos es el fin de una era". El expresidente mexicano ha matizado que no es el final de la globalización porque "el mundo está interconectado", pero sí que se está produciendo un cambio en la forma de entender el comercio y las relaciones internacionales.

El mexicano ha señalado varios retos actuales: "El populismo es un hándicap. La polarización, exacerbar las diferencias y los diálogos no ayuda". También ha alertado sobre la desinformación: "Ya no hablamos de qué es cierto o no. Ahora lo que cuenta es lo que vemos en los móviles y en las redes sociales, y esto es un problema serio".

Sobre la inteligencia artificial, ha advertido que la gente cree en la ella a pies juntillas y esto “es un problema". En este sentido, ha incidido en la necesidad de incidir entre la población que es necesario ser críticos y analizar de dónde proceden las informaciones.

Respecto al papel de Estados Unidos, Calderón ha señalado que tiene toda la pinta de que se va a ir del territorio comunitario y que “Europa debe defenderse sola”.

Desde Asia, Un-Chan Chung ha explicado cómo se percibe la situación internacional y ha centrado parte su discurso en la necesidad de formar a las nuevas generaciones. También ha afirmado que el país presidido por Donald Trump “se ha llevado el liderazgo internacional" y que está aplicando una política de que "primero va Estados Unidos" sin pensar en nadie más. Eso sí, Chung ha señalado que la influencia estadounidense en Asia se está debilitando.

Un-Chan Chung, exprimer ministro de Corea del Sur, durante su intervención. / Pablo Ibáñez

La mesa también ha abordado la polarización política. Calderón ha explicado que "la sociedad está hecha para no entendernos y quizá para odiarnos". En su opinión, "la polarización está dividiendo al mundo democrático".

En la intervención final durante el congreso, Borrell ha reclamado recuperar la capacidad de alcanzar acuerdos: "Hay que construir, no profundizar en los desacuerdos". El exjefe de la diplomacia europea ha cerrado con una reflexión sobre el papel de Europa: "Los europeos tendríamos que tener una clara idea de lo que somos en el mundo. Somos el 5% de la población. Envejeciendo deprisa. No es un modelo sostenible. No podemos vivir de herencias pasadas ni de la historia".