Las obras del Portillo en Zaragoza tendrán un nuevo sobrecoste de seis millones de euros y no estarán completas hasta verano de 2027

Las obras de reurbanización del triángulo del Portillo en Zaragoza suman un nuevo inconveniente a su ya de por sí delicada ejecución. La sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad, que es quien financia la intervención, ya prepara un modificado de contrato con un sobrecoste que rondará el 20% sobre el precio inicial, tras ser adjudicado por 31,7 millones de euros a la UTE formada por las constructoras Acciona y MLN. Es decir, unos 6 millones de euros, a la espera de definir el incremento exacto, tras haberse detectado la necesidad de impermeabilizar toda la losa ferroviaria, actuando en 23.000 metros cuadrados adicionales.

Fuentes de Adif reconocen a este diario que esta intervención ya estaba contemplada, pero al iniciar las obras este año se comprobó que era de una complejidad técnica mucho mayor de la que todas las partes esperaban. Es por ello que, tras una reunión técnica celebrada en el seno de ZAV el pasado martes con las dos administraciones aragonesas que forman parte de la sociedad (Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón), Adif llevó la voz cantante para determinar que debía hacerse este añadido al proyecto de forma inexcusable, sobre todo para evitar problemas a futuro.

En ese sentido, el área de Urbanismo del consistorio zaragozano ya está preparando el expediente correspondiente que justifique esta nueva actuación, que también conlleva un retraso en los plazos de entrega. La parte más compleja de este añadido estará en la glorieta de los Zagríes. Donde antes iban a ir 'solo' unas jardineras, ahora hay que intervenir en una zona de paso inferior de los trenes en la que, para más inri, tan solo se podrá actuar en las pocas horas nocturnas en las que no hay tráfico ferroviario.

Así avanzan las obras del Portillo en Zaragoza / Miguel Ángel Gracia

Este hecho ha provocado que esta parte, que es el vértice que da a Goya, en el que confluirán Anselmo Clavé y la nueva gran avenida de tres carriles en la que se transformará Escoriaza y Fabro, se estrenará con varios meses de retraso, en ningún caso antes del verano de 2027, siendo junio o julio los plazos más realistas, ya después de las elecciones municipales de mayo. Unos comicios para los que, no obstante, sí se espera que estén concluidas tanto las dos avenidas como el parque de siete hectáreas que se urbanizará en el centro del degradado triángulo del Portillo.

Las avenidas y el parque

No obstante, Anselmo Clavé, Escoriaza y Fabro y la zona verde tampoco cumplirán con los plazos iniciales. Cabe recordar que el compromiso era tener toda la reurbanización lista a finales de enero o principios de febrero de 2027. Descartado ya al 100% que la glorieta de los Zagríes llegue a tiempo, ahora las previsiones sobre las que trabajan los técnicos hablan de tener concluidas las avenidas y el parque para marzo o abril de 2027, con dos o tres meses de retraso.

Y es que, como ya contó este periódico el pasado 15 de mayo, Adif tardó más de un año en firmar una autorización que impedía a los operarios obrar en el entorno de la vieja estación del Portillo, ni tampoco a menos de cinco metros del transcurso del cajón ferroviario. Este hecho provocó que se calculase, sin siquiera haber empezado las obras, un primer retraso de seis meses y un sobrecoste, indirecto en este caso, que rondaría el millón de euros.

Recreación del futuro parque del Portillo de Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

La situación provocó un enfado mayúsculo en las dos administraciones locales, especialmente en el Ayuntamiento de Zaragoza. Una vez firmado el documento por parte de Adif, Zaragoza Alta Velocidad presentó un nuevo cronograma en el que se comprometía a terminar el parque y las dos avenidas en el primer cuatrimestre de 2027, y es en este punto donde están ahora marcados los objetivos, sin tener ya en cuenta la glorieta de los Zagríes, que se va fuera de plazo por todos los motivos ya citados.

Más de 38 millones

Así las cosas, las obras en el Portillo acumulan ya dos sobrecostes. El primero será indirecto, derivado de esa demora de Adif, y se calculará una vez concluya la actuación, con esas estimaciones que hablan de un millón de euros. Esta cifra, no obstante, podría variar al alza o a la baja, ya que depende básicamente del coste extra que le supone a las constructoras seguir trabajando durante más tiempo del que habían calculado, máxime cuando ha sido a raíz de un problema que no dependía de ellas.

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El segundo será el más importante y rondará ese 20%. En este caso sí se reflejará en el contrato, con cifras que oscilarán sobre este porcentaje. Por lo tanto, a los 31,7 millones de euros iniciales (IVA incluido) se le añadirán estos dos imprevistos y elevarán el coste final de la operación por encima de los 38 millones de euros, cuatro por encima incluso del precio base de licitación, que estaba valorado en algo menos de 34 millones.