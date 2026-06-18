El paso de los trenes, nuevo desafío para las obras del Portillo en Zaragoza: habrá una parte en la que solo se podrá trabajar de madrugada
La zona de la glorieta de los Zagríes no estará concluida, al menos, hasta el verano de 2027
La reurbanización del triángulo del Portillo y de su entorno no estará completa antes de mayo de 2027. Al menos, no en su totalidad. Esta es la situación en la que ha derivado una serie de imprevistos técnicos y logísticos que han supuesto que las inauguraciones lleguen en dos veces, con un sobrecoste que eleva la operación por encima de los 38 millones. La primera será la de las avenidas y el parque central, prevista ahora para marzo o abril.
Pero el principal inconveniente está en la glorieta de los Zagríes, vértice donde confluyen Anselmo Clavé y Escoriaza y Fabro y nudo de conexiones con las avenidas Goya y Valencia (también en obras) y con el paseo Teruel. La previsión es que esta parte no esté concluida, al menos, hasta junio o julio de 2027, lo que supondría un retraso de casi medio año respecto al planning inicial. En él, se contemplaba que todo el ámbito estuviese listo para enero o febrero, pero Adif ha exigido una serie de intervenciones que van a provocar que se dilate en el tiempo.
Y es que bajo la glorieta pasan las vías que utilizan decenas de trenes de cercanías y media distancia a diario. En el modificado del proyecto, que se va a aprobar en los próximos días (con un sobreprecio del 20%, casi seis millones), se van a incluir nuevas tareas para las constructoras, MLN y Acciona, que en los Zagríes tendrán que ver con una actuación en las juntas del cajón ferroviario, algo que solo se podrá realizar en momentos muy puntuales en los que no haya tráfico por las vías.
Es decir, en un pequeño tramo de tres o cuatro horas de madrugada, lo cual retrasará los tiempos de ejecución. Luego, deberá cubrirse nuevamente la rotonda y darle el aspecto que estaba planteado en el proyecto, que incluía jardineras y cambios de un calado mucho menor que los que ahora tendrán que acometerse.
La otra parte de esta nueva intervención, si bien supondrá igualmente un esfuerzo importante, tanto a nivel técnico como económico, preocupa menos, ya que consiste en la impermeabilización de toda la losa ferroviaria, algo que se puede compaginar con el resto de obras.
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