Dos premios Nobel de la Paz advierten sobre "la doble moral de la comunidad internacional ante las violaciones de los derechos humanos”

El bloque sobre valores del congreso internacional “El mundo que viene”, una de las grandes citas conmemorativas de su 150 aniversario. Bajo el lema “¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos?”, ha estado protagonizado por Mohan Munasinghe, Premio Nobel de la Paz 2007, y Tawakkol Karman, Premio Nobel de la Paz 2011. Ambos han coincidido en la necesidad de situar la sostenibilidad, la justicia social y los derechos humanos en el centro de la acción global, subrayando que el progreso no puede entenderse sin una base ética sólida.

Munasinghe y Karman han señalado que la “crisis actual es multidimensional” y exige “una respuesta integral entre crecimiento económico y protección ambiental como eje del desarrollo futuro”. Munasinghe ha alertado sobre los límites de los recursos naturales y la desigualdad extrema en el consumo global. Karman ha denunciado “el retroceso democrático, el avance de las dictaduras y la doble moral de la comunidad internacional ante las violaciones de derechos humanos”, reclamando una reforma del orden mundial.

Ambos han confiado en la juventud como motor del cambio, siempre que se la eduque en valores como la empatía, la compasión y el rechazo a la injusticia, y han coincidido en que el futuro exige salvaguardar la libertad, la democracia y la igualdad.

Infancia, inversión de futuro

La jornada de este jueves ha concluido con un bloque centrado en la infancia, protagonizado por Sheema Sen Gupta, directora de protección de la infancia de UNICEF, y María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS. Ambas han coincidido en que la protección de la infancia debe ser una prioridad global en un contexto marcado por crisis humanitarias, desigualdades y transformaciones sociales y tecnológicas.

El debate ha abordado la importancia de garantizar el acceso a la salud, la educación y la protección frente a la violencia, así como el impacto de los factores ambientales en el desarrollo infantil. Las ponentes han subrayado que invertir en infancia es una de las formas más eficaces de construir sociedades más justas, resilientes y sostenibles.

María Neira ha defendido que es necesario paliar la violencia y los abusos infantiles e invertir en prevención, apostando por una auténtica revolución de la prevención primaria, de manera que el desarrollo se mida en función del bienestar, ya que sin este no puede haber un verdadero desarrollo.

Sheema Sen Gupta ha puesto el foco en la desigualdad que sufren muchas niñas en el acceso a recursos básicos y en la necesidad de garantizar un uso seguro de la tecnología por parte de la infancia. Ambas han coincidido en la importancia de educar a los niños frente a los riesgos digitales y en abordar la obesidad infantil como un problema de salud pública, lanzando un mensaje compartido: proteger hoy a la infancia es la mejor garantía de un futuro más sano y justo.

Sheema Sen Gupta y María Neira, durante su intervención en el congreso. / Pablo Ibáñez

El congreso continúa este viernes con los ponentes que participan en la segunda jornada del encuentro, que seguirán abordando los grandes retos globales desde distintas perspectivas. El día mirará al futuro y los retos que plantea. Francisco Serrano, presidente de Ibercaja Banco, y Manuel Pizarro, abogado del Estado, serán los primeros protagonistas. A este diálogo le seguirá otro sobre la infancia que tendrá como voces autorizadas a Seema Sen Gupta, directora de protección de la infancia en Unicef, y a María Neira, médica y directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS.

La cultura también tendrá un papel importante, con el pintor Antonio López y el director artístico del Museo Thyssen, Guillermo Solana. Después será el turno de la salud (mental, física y social), con la psiquiatra Marian Rojas y Pedro Cavadas, uno de los cirujanos reconstructivos más reconocidos del mundo; y de la movilidad en las ciudades, con Carlos Ratti, del MIT, y David Chipperfield, arquitecto y Premio Pritzker 2023. El premio Nobel de Economía de 2010, Christóforos Pissarídis, será el responsable de cerrar el congreso, que además será amenizado con un concierto de Luz Casal.