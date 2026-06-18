Zaragoza cancela la hoguera de San Juan de un barrio de Zaragoza y es "muy probable" que suspenda todas las demás
El ayuntamiento ya ha comunicado la situación a las asociaciones de vecinos
Las hogueras de San Juan corren peligro este año en Zaragoza. ¿El motivo? El alto riesgo de incendios y las altas temperaturas previstas para estos próximos días en la capital aragonesa.
El ayuntamiento, de momento, ya ha comunicado este jueves la suspensión formal de la hoguera prevista en El Picarral para este viernes, pero además ha advertido de que es "muy probable" que tampoco puedan celebrarse el resto de hogueras previstas para el fin de semana y la próxima semana. La situación ha sido trasladada a las asociaciones vecinales.
Por tanto, la tradicional celebración de San Juan, que reúne en la calle a numerosas personas en torno al fuego para celebrar la llegada del verano en la noche más corta del año, está más en el aire que nunca en la capital. Se trata de una de las citas vecinales más multitudinarias, ya que cada noche del 23 al 24 de junio los barrios se llenan en torno a la hoguera.
La decisión definitiva, en todo caso, se comunicará más adelante, conforme se acerque la fecha y "en función de la evolución del tiempo", según fuentes municipales.
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