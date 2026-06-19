Adjudicado el contrato de la nueva zona azul y naranja en Zaragoza que triplicará las plazas de aparcamiento de pago

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado en su última reunión la adjudicación del contrato para la gestión integral del estacionamiento regulado, las zonas de carga y descarga y los sistemas de control de acceso vinculados a la movilidad urbana a la UTE constituida por Indigo Park España S.A.U. y Valoriza Servicios Medioambientales S.A. "Esta nueva concesión supone un paso decisivo en la modernización de la movilidad urbana, mediante la incorporación de soluciones tecnológicas avanzadas que permitirán optimizar la gestión del espacio público, mejorar la calidad ambiental y favorecer un uso más eficiente del vehículo privado", ha defendido el consistorio sobre un servicio que va a triplicar el número de plazas de pago en las calles de la capital aragonesa.

En total, el contrato abarca la gestión de un total de 21.745 plazas de estacionamiento regulado, de las que 16.924 estarán destinadas a residentes (narajas) y 4.821 a rotación (zona azul), además de 2.663 plazas de carga y descarga, esenciales para garantizar el abastecimiento de comercios, servicios y actividades económicas de la ciudad.

La UTE ganadora ha presentado una oferta económica que contempla una retribución por los servicios prestados un 46,06% inferior a los precios unitarios establecidos en los pliegos de licitación. No obstante, debe tenerse en cuenta que el contrato adjudicado se configura bajo la modalidad de «pago por uso», por lo que el importe final que percibirá el contratista dependerá del volumen real de utilización de los distintos servicios objeto del contrato.

Dos fases de implantación

El contrato se desarrollará en dos etapas diferenciadas. La primera consistirá en una fase de implantación de nueve meses, a lo largo de los cuales se desarrollarán e integrarán las aplicaciones informáticas y sistemas tecnológicos, se instalarán los equipos de control y gestión en la vía pública, se renovará la señalización horizontal y vertical vinculada al estacionamiento regulado y se ejecutarán actuaciones de adecuación y pavimentación en distintos espacios de estacionamiento, entre ellos el aparcamiento disuasorio de Macanaz.

Durante este período también se irán instalando los sistemas de control de accesos vinculados a las Áreas de Prioridad Residencial (APR) y a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), así como el proceso de registro y alta de usuarios, vehículos y autorizaciones previsto tanto en el Reglamento del Servicio de Estacionamiento Regulado como en la Ordenanza Municipal de la Zona de Bajas Emisiones. Este proceso permitirá incorporar progresivamente a residentes, comerciantes, empresas, profesionales, servicios esenciales y demás colectivos con derecho de acceso o beneficios específicos.

Finalizada la fase de implantación, dará comienzo un período de operación y explotación de diez años, durante el cual la empresa adjudicataria asumirá la gestión integral del servicio, garantizando el mantenimiento de las instalaciones, la actualización permanente de los sistemas tecnológicos y la correcta prestación de todos los servicios asociados.

Despliegue de nuevas tecnologías

El nuevo contrato prevé una importante modernización tecnológica del sistema de estacionamiento regulado de la ciudad. Entre las actuaciones previstas destaca la instalación de 391 parquímetros de última generación que ofrecerán mayores funcionalidades y facilidad de uso. Estos equipos incorporarán, entre otros sistemas, pago mediante tarjeta bancaria, tarjeta ciudadana, teléfono móvil y otras tecnologías avanzadas de gestión y validación.

Asimismo, se instalarán 38 paneles de información variable destinados a informar en tiempo real sobre la ocupación de las distintas zonas de estacionamiento y sobre otras incidencias o aspectos relevantes relacionados con el servicio.

Para mejorar las labores de inspección y control, el servicio contará con vehículos equipados con sistemas automáticos de vigilancia y comprobación. Igualmente, se prevé la instalación de 30 cámaras de control en los accesos a las zonas de circulación restringida, con el fin de facilitar la supervisión del cumplimiento de la normativa de acceso.

Mejoras en la vía pública

Dentro de las actuaciones asociadas al contrato se contempla el reasfaltado y acondicionamiento del aparcamiento disuasorio de Macanaz, espacio que actualmente presenta un notable grado de deterioro. Por otra parte, se instalarán sistemas capaces de conocer la ocupación en las zonas de carga y descarga, permitiendo conocer en tiempo real su disponibilidad. Esta información podrá ponerse a disposición de los usuarios a través de una app en la que deberán registrarse, facilitando la planificación de las operaciones logísticas y mejorando la eficiencia de las actividades de reparto y distribución urbana.

Tasas y bonificaciones

La adjudicación del contrato no modifica las tasas municipales actualmente vigentes por estacionamiento regulado. No obstante, una vez entren en funcionamiento las nuevas tecnologías previstas en la Fase 2 del contrato, nueve meses después de su inicio, comenzarán a aplicarse las nuevas bonificaciones previstas en el Reglamento del Servicio de Estacionamiento Regulado, cuya entrada en vigor se ha previsto de forma coordinada con la implantación de los nuevos sistemas tecnológicos.

Entre las principales medidas destacan la bonificación del 50% de la tasa para vehículos clasificados como «0 Emisiones», de un 25% para los coches con etiqueta ECO, así como descuentos del 50% para los residentes vulnerables y de un 75% para los residentes vulnerables "severos".

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Asimismo, y siempre que se aprueben las correspondientes ordenanzas fiscales, determinados colectivos podrán acogerse a bonos anuales de tarifa plana asociados a los vehículos de su actividad económica, simplificando la gestión de los estacionamientos.