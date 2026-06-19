La Aemet oficializa la llegada de la primera ola de calor del verano: cuánto durará en Zaragoza, cuándo será el peor día y qué día aflojarán las temperaturas

Ya es oficial. España descuenta las horas para la primera ola de calor de la temporada, que coincidirá con la entrada del verano astronómico. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado este viernes un aviso especial alertando del comienzo de este episodio a partir del próximo domingo 21 de junio. Será la cuarta ocasión, desde que hay registros, que una ola de calor llega en fechas tan precoces a la España peninsular, solo por detrás de los años 2017, 2025 y 2003. En aquellas ocasiones duraron 9, 17 y 4 días, respectivamente.

Este episodio de calor extremo, que ya cumple los requisitos para ser catalogado formalmente como ola de calor, será , por tanto, uno de los más prolongados en un mes de junio y se sumará, en el caso de Zaragoza a los días que ya acumula con los termómetros muy por encima de lo habitual para este momento del año. De cumplirse las previsiones, las anomalías térmicas, que ya están en torno a los 8 grados, podrían de ser incluso superiores a los 12 por encima de lo normal para estas semanas.

El fenómeno que lo explica es similar a lo vivido a finales de mayo, cuando se registraron anomalías térmicas que superaron ampliamente los 7 u 8 grados sobre la media para esa época del año: una masa de aire cálido procedente de áfrica -una dorsal subtropical- combinado con un anticiclón persistente sobre la península y parte de Europa que, combinados, disparan los mercurios de manera sostenida en el tiempo. Se trata de un fenómeno común del verano, aunque la anomalía que subrayan los expertos es que en los últimos tiempos esto implica temperaturas mucho más altas que en décadas anteriores y, sobre todo, episodios u olas de calor propiamente dichas mucho más prolongadas, con los evidentes problemas de salud que ello implica.

Cuánto durará

La ola de calor comenzará oficialmente este domingo. Será entonces cuando la entrada de esa gran masa de aire cálido y seco desde el norte de África, unido a la elevada insolación propia de estas fechas, hará despegar todavía más los termómetros y de manera persistente.

Una mujer se protege del sol en Zaragoza con un abanico / Miguel Ángel Gracia

Según el anuncio de la Aemet, este episodio se prolongará "al menos" hasta mediados de la próxima semana, es decir, hasta el miércoles, aunque es muy probable que se prolongue durante algunas jornadas más. Lo que está claro en estos momentos es que el calor intenso en Zaragoza y en otros municipios de Aragón como La Almunia de Doña Godina, Ejea de los Caballeros, Quinto, Caspe o Monzón llegará ya el sábado, con previsiones de 39 grados, con antelación a la propia declaración formal de ola de calor. La duración del episodio, por tanto, será como mínimo de 4 días.

El pasado 2025 tuvo 33 días bajo olas de calor, o lo que es lo mismo, 1 de cada tres días entre junio y septiembre. Además, 9 de los 10 veranos más cálidos en Aragón se han concentrado en el siglo XXI y en ellos se incluyen los 4 últimos. Los expertos adelantan que este que vamos a comenzar también será de récord.

Cuándo será el día con más calor

Zaragoza y Aragón en su conjunto ya arrastra varios días con los termómetros disparados. Desde el pasado fin de semana un puñado de localidades aragonesas han superado los 36 grados de manera sostenida y, ya este miércoles pasado, Quinto alcanzó los 39 grados y otras localidades como Fraga o Caspe se quedaron a unas décimas de marcarlos.

Este episodio de ola de calor hará que las máximas se desboquen, sí, pero también las mínimas durante las próximas madrugadas, que no bajarán de los 21 o 22 grados en municipios, como Zaragoza, ubicados en los valles fluviales, pero tampoco en las depresiones del interior.

Una mujer se protege del sol con una chaqueta / Javier Río

Aemet ya ha activado el aviso naranja en el valle del Ebro y amarillo en tres cuartas parte de Aragón para el sábado. Ya el domingo, los avisos naranjas se extienderán además a todo Huesca salvo el Pirineo, toda la provincia de Zaragoza y el Bajo Aragón de Teruel. El centro y este de la provincia turolense tendrán activados el aviso amarillo por calor.

Este viernes, la capital aragonesa marcará 37 grados, pero será este próximo sábado cuando el mercurio alcance los valores sobre los que se moverá durante varios días. Los 39 grados del inicio del fin de semana se convertirán en 41 el domingo, que subirán todavía más al inicio de la próxima semana.

Aemet avanza que el pico de calor en Zaragoza será de hasta 43 grados, aunque Meteored lo eleva hasta los 44 ºC

Serán el lunes y martes, según las previsiones actuales, los días más sofocantes de esta primera ola de calor del verano con temperaturas máximas en Zaragoza que podrían alcanzar los 43 grados. Desde Meteored pronostican hasta 44ºC en la capital aragonesa el martes. El récord histórico de la máxima más alta en junio es de 43'2 grados, registrado el día 29 de 2019. En el conjunto de Aragón, la máxima en este mes son los 43'9 de Quinto de ese mismo año.

Las previsiones de Aemet avanzan que durante el miércoles y el jueves amainará levemente el calor, aunque seguirá por encima de los 40 grados. Las mínimas de madrugada se moverán entre los 23 y los 25 grados.

Cuando aflojará el calor

El escenario que manejan los modelos meteorológicos en estos momentos no son especialmente alentadores a corto plazo, pero sí establecen una fecha en el calendario para el alivio térmico en Zaragoza.

Un hombre se refresca en una fuente de la plaza Aragón de Zaragoza / Javier Río

Después de una semana con valores entre los 40 y los 43 (o 44 grados), tanto el modelo europeo (ECMWF) como el americano (GFS) adelantan una caída bastante abrupta de las temperaturas, con hasta 7 grados de diferencia en solo 24 horas. Pero para eso habrá que esperar hasta el domingo 28 de junio, cuando las máximas se acercarán a la media térmica para este momento del año, que en el caso de la capital aragonesa será 33 grados.

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A partir de entonces, durante los días a caballo entre junio y julio, las temperaturas se moverán entre los 31 y los 35 grados, aunque la incertidumbre es todavía muy alta para hablar de pronósticos fiables.