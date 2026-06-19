El Ayuntamiento de Zaragoza lucha contra el caos de las obras con canales de WhatsApp y una web

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha un refuerzo de todos sus canales de información y de servicio al ciudadano con el objetivo de ofrecer datos claros sobre el desarrollo de las numerosas obras que hay en marcha en la ciudad y que, en ciertos puntos, están provocando atascos y mucho malestar entre vecinos y comerciantes. "Esta iniciativa busca asegurar que el ciudadano disponga siempre de la información necesaria para planificar sus alternativas eficaces, tanto en transporte público como en vehículo privado, para seguir disfrutando de la ciudad con normalidad y sin sobresaltos ante las necesarias obras de modernización", han informado desde el consistorio.

Actualmente, Zaragoza está inmersa en un proceso de "transformación" que incluye desde reformas integrales de calles y grandes avenidas en los distintos barrios, hasta actuaciones cotidianas de conservación. "Todo ello forma parte de un esfuerzo municipal sin precedentes para modernizar la ciudad en la superficie y, fundamentalmente, para renovar unas infraestructuras básicas de subsuelo (redes de abastecimiento y saneamiento) que garantizan los servicios esenciales y que, en muchos casos, llevaban décadas sin abordarse de manera integral", ha recordado el concejal delegado de Movilidad e Infraestructuras, José Miguel Rodrigo.

ATASCOS POR OBRAS ZONA AVENIDA CLAVE Y PASEO MARIA AGUSTIN / Jaime Galindo / EPA

Así, para evitar cualquier sensación de aislamiento o impacto negativo en los desplazamientos diarios, el ayuntamiento ha intensificado la coordinación transversal entre áreas clave como Movilidad, Infraestructuras y Policía Local, trabajando conjuntamente con otros servicios municipales. "Este trabajo en equipo permite diseñar desvíos eficientes, minimizar los tiempos de afección y asegurar que siempre existan itinerarios alternativos viables. El mensaje que queremos trasladar a la ciudadanía es claro: las molestias son temporales, pero las mejoras son para siempre. Y, con la información adecuada, moverse por Zaragoza sigue siendo totalmente accesible", ha apuntado Rodrigo.

Para mantener a la ciudadanía permanentemente actualizada y que cada zaragozano pueda planificar sus trayectos con antelación, el Consistorio consolida un completo ecosistema informativo a través de múltiples vías. La primera es un portal web específico que se llama Zaragoza se transforma. A través de un espacio destacado en la portada de la web municipal se puede conocer el avance de las obras al instante y se centraliza en tiempo real el estado de los trabajos y los desvíos planificados.

Información por WhatsApp

Otra forma de estar al día sobre los desvíos y el desarrollo de las obras son los canales de WhatsApp habilitados por el consistorio, que son un sistema de grupos en los que el ayuntamiento va informando a través de mensajes a los vecinos que se hayan unido sobre las novedades de los trabajos en sus calles. Asimismo, también se ofrece información en las páginas web de Avanza y los Tranvías, así como los medios de comunicación y las redes sociales del ayuntamiento.

Noticias relacionadas

En las últimas semanas, los partidos de la oposición han criticado precisamente el "caos" que están generando las obras en la ciudad. En la actualidad están en obras todo el entorno del Portillo, con importantes afecciones en la avenida Anselmo Clavé, el Coso y la plaza San Miguel, la avenida Valencia, la calle Utrillas, Pedro Cerbuna,