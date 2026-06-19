Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juan Carlos BarrabésCasademont ZaragozaPaulino Real ZaragozaDisco Kase.OZona azul ZaragozaÚltimo 'Rosco' Pasapalabra
instagramlinkedin

La carta de una vecina de Delicias a Juan Roig, dueño de Mercadona, para salvar un histórico bar de Zaragoza: "Está en juego un espacio que da identidad al barrio"

Una de las clientas habituales de Río de la Plata pide a la empresa valenciana "estudiar alternativas" para mantener el negocio tras casi seis décadas abierto

Mercadona del Parque Roma, en el barrio Delicias, que planea una expansión para el año que viene

Mercadona del Parque Roma, en el barrio Delicias, que planea una expansión para el año que viene / Miguel Ángel Gracia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Martín Vital

Zaragoza

Hace apenas unos días se dio a conocer la ampliación de uno de los supermercados Mercadona más transitados y conocidos en Zaragoza capital: el de Parque Roma, en el distrito Delicias. Esta extensión llega a cambio de un coste muy alto para uno de los negocios hosteleros de la zona, el bar Río de la Plata, que se verá obligado a bajar la persiana para así ceder sus metros cuadrados a las instalaciones de la empresa de Juan Roig, unos 135 metros cuadrados adicionales. Esta noticia deja una sensación de vacío entre las decenas de clientes que van a tomar ahí su café diario y uno de esos usuarios ha querido mandarle un mensaje de comprensión al valenciano para gestionar la situación a través de una carta.

Ha sido a través de la red social de LinkedIn donde Ana M. Forniés, una de las clientas habituales del establecimiento abierto desde hace casi seis décadas, ha querido poner en manifiesto su punto de vista respecto al cierre del Río de la Plata e invita a la negociación de Mercadona con sus propietarios para así salir ganando todos. "Detrás de esos 57 años no hay únicamente una empresa. Hay generaciones de una familia que han dedicado su vida a levantar un negocio desde el trabajo diario, el sacrificio, la constancia, superando crisis económicas e incluso una pandemia", expresa la mujer, alegando que el propio Roig sabrá en lo que se basa esa "cultura del esfuerzo".

Fachada del Río de la Plata, clásico establecimiento hostelero de Parque Roma

Fachada del Río de la Plata, clásico establecimiento hostelero de Parque Roma / Miguel Ángel Gracia

Con un tono respetuoso y claro, Ana comprende "sus planes de crecimiento y modernización" de la empresa y no "cuestiona el derecho de una empresa a desarrollarse", es por ello que invita al ejecutivo a reflexionar: "Mi preocupación y la de muchos vecinos, no se refiere únicamente a la continuidad de la actividad empresarial, sino también a la conservación de un establecimiento que lleva más de medio siglo formando parte de la memoria colectiva de Zaragoza y más de 25 años vinculado a su actual ubicación en Plaza Roma. Una simple reubicación podría permitir mantener la actividad, pero difícilmente conservaría aquello que hace especial a este lugar", recalca esta unión con el vecindario como principal motivo para quedarse donde llevan trabajando desde el año 2000.

Un hogar para muchos

"Para muchos de ellos no es solamente un restaurante. Es un espacio donde encuentran compañía, donde alguien conoce su nombre, donde recuerdan cómo les gusta el café, donde preguntan cómo se encuentran, donde se sienten en casa", persiste, que cree que "hay algo más en juego que unos metros cuadrados", más bien "un espacio que forma parte de la identidad de un barrio y de la vida cotidiana" de muchos ciudadanos.

Noticias relacionadas

"No le pido privilegios. No le pido que renuncie a los intereses de su empresa. Solo le pido que, si existe alguna posibilidad de compatibilizar el crecimiento de Mercadona con la continuidad de este establecimiento histórico, esa posibilidad sea estudiada", reafirma y vuelve a poner en valor los 57 años de esfuerzo del Río de la Plata.

La expansión de las instalaciones de este Mercadona provocaría el cierre del bar de al lado, el Río de la Plata

La expansión de las instalaciones de este Mercadona provocaría el cierre del bar de al lado, el Río de la Plata / Miguel Ángel Gracia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la primera pizzería italiana que abrió en Zaragoza tras 57 años de tradición: 'Sería excelente que alguien siguiera
  2. Aldi continua su expansión en Aragón con la apertura de su primer supermercado en el centro de Zaragoza
  3. El Gobierno de España autoriza una inversión récord para rehabilitar carreteras de Aragón: estas son las elegidas
  4. Al menos 15 trenes parados y miles de viajeros afectados: la línea del AVE de Madrid-Zaragoza-Barcelona, cortada por un incendio
  5. McDonald's continúa su expansión por Aragón: abrirá su primer restaurante en una localidad de 20.000 habitantes
  6. Detectado un brote de viruela del mono en Zaragoza: ya hay más casos que en los tres últimos años
  7. El paso de los trenes, nuevo desafío para las obras del Portillo en Zaragoza: habrá una parte en la que solo se podrá trabajar de madrugada
  8. La joven con la nota más alta de la PAU en Aragón vuelve emocionada a su colegio de Zaragoza: 'Ha sido una alegría verte crecer

La Aemet oficializa la llegada de la primera ola de calor del verano: cuánto durará en Zaragoza, cuándo será el peor día y qué día aflojarán las temperaturas

La Aemet oficializa la llegada de la primera ola de calor del verano: cuánto durará en Zaragoza, cuándo será el peor día y qué día aflojarán las temperaturas

La carta de una vecina de Delicias a Juan Roig, dueño de Mercadona, para salvar un histórico bar de Zaragoza: "Está en juego un espacio que da identidad al barrio"

La carta de una vecina de Delicias a Juan Roig, dueño de Mercadona, para salvar un histórico bar de Zaragoza: "Está en juego un espacio que da identidad al barrio"

Ya es oficial: el Ayuntamiento de Zaragoza suspende 13 hogueras de San Juan por el calor

Ya es oficial: el Ayuntamiento de Zaragoza suspende 13 hogueras de San Juan por el calor

El Ayuntamiento de Zaragoza lucha contra el caos de las obras con canales de WhatsApp y una web

El Ayuntamiento de Zaragoza lucha contra el caos de las obras con canales de WhatsApp y una web

Sigue el conflicto con el VioGén: los sindicatos desmienten que hayan alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza

Sigue el conflicto con el VioGén: los sindicatos desmienten que hayan alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza

El juez deja en libertad al ladrón que tiró al suelo a un anciano para robarle en Zaragoza

El juez deja en libertad al ladrón que tiró al suelo a un anciano para robarle en Zaragoza

Adiós a la primera pizzería italiana que abrió en Zaragoza tras 57 años de tradición: "Sería excelente que alguien siguiera"

Adiós a la primera pizzería italiana que abrió en Zaragoza tras 57 años de tradición: "Sería excelente que alguien siguiera"

Adjudicado el contrato de la nueva zona azul y naranja en Zaragoza que triplicará las plazas de aparcamiento de pago

Adjudicado el contrato de la nueva zona azul y naranja en Zaragoza que triplicará las plazas de aparcamiento de pago
Tracking Pixel Contents