La carta de una vecina de Delicias a Juan Roig, dueño de Mercadona, para salvar un histórico bar de Zaragoza: "Está en juego un espacio que da identidad al barrio"

Hace apenas unos días se dio a conocer la ampliación de uno de los supermercados Mercadona más transitados y conocidos en Zaragoza capital: el de Parque Roma, en el distrito Delicias. Esta extensión llega a cambio de un coste muy alto para uno de los negocios hosteleros de la zona, el bar Río de la Plata, que se verá obligado a bajar la persiana para así ceder sus metros cuadrados a las instalaciones de la empresa de Juan Roig, unos 135 metros cuadrados adicionales. Esta noticia deja una sensación de vacío entre las decenas de clientes que van a tomar ahí su café diario y uno de esos usuarios ha querido mandarle un mensaje de comprensión al valenciano para gestionar la situación a través de una carta.

Ha sido a través de la red social de LinkedIn donde Ana M. Forniés, una de las clientas habituales del establecimiento abierto desde hace casi seis décadas, ha querido poner en manifiesto su punto de vista respecto al cierre del Río de la Plata e invita a la negociación de Mercadona con sus propietarios para así salir ganando todos. "Detrás de esos 57 años no hay únicamente una empresa. Hay generaciones de una familia que han dedicado su vida a levantar un negocio desde el trabajo diario, el sacrificio, la constancia, superando crisis económicas e incluso una pandemia", expresa la mujer, alegando que el propio Roig sabrá en lo que se basa esa "cultura del esfuerzo".

Fachada del Río de la Plata, clásico establecimiento hostelero de Parque Roma / Miguel Ángel Gracia

Con un tono respetuoso y claro, Ana comprende "sus planes de crecimiento y modernización" de la empresa y no "cuestiona el derecho de una empresa a desarrollarse", es por ello que invita al ejecutivo a reflexionar: "Mi preocupación y la de muchos vecinos, no se refiere únicamente a la continuidad de la actividad empresarial, sino también a la conservación de un establecimiento que lleva más de medio siglo formando parte de la memoria colectiva de Zaragoza y más de 25 años vinculado a su actual ubicación en Plaza Roma. Una simple reubicación podría permitir mantener la actividad, pero difícilmente conservaría aquello que hace especial a este lugar", recalca esta unión con el vecindario como principal motivo para quedarse donde llevan trabajando desde el año 2000.

Un hogar para muchos

"Para muchos de ellos no es solamente un restaurante. Es un espacio donde encuentran compañía, donde alguien conoce su nombre, donde recuerdan cómo les gusta el café, donde preguntan cómo se encuentran, donde se sienten en casa", persiste, que cree que "hay algo más en juego que unos metros cuadrados", más bien "un espacio que forma parte de la identidad de un barrio y de la vida cotidiana" de muchos ciudadanos.

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"No le pido privilegios. No le pido que renuncie a los intereses de su empresa. Solo le pido que, si existe alguna posibilidad de compatibilizar el crecimiento de Mercadona con la continuidad de este establecimiento histórico, esa posibilidad sea estudiada", reafirma y vuelve a poner en valor los 57 años de esfuerzo del Río de la Plata.