Cazado un conductor en Zaragoza circulando a 117 km/h: conducía un Tesla y tenía 18 años

Una de las funciones de la Policía Local de Zaragoza es salir a patrullar las calles de la capital aragonesa para vigilar e intentar que todos los ciudadanos cumplan las reglas de seguridad vial. Para poder llevar a cabo esta función, los agentes colocan radares de velocidad en la vía pública para "cazar" a aquellos conductores que nos respeten la velocidad establecida por la ley.

Ya sea fijo o móvil, estos dispositivos multan a numerosas personas a lo largo de la semana en Zaragoza. Las prisas no suelen ser buenas compañeras a la hora de sentarnos en nuestro vehículo. A pesar de conocer los parámetros a los que se debe conducir, muchos conductores no hacen caso y circulan más rápido de lo permitido. Esto le ha pasado a un joven zaragozano que decidió saltarse la ley al volante y no respetar los límites de velocidad establecidos en una conocida avenida de la capital aragonesa.

18 años y conduciendo un Tesla a 117 km/h

Un joven de 18 años se enfrenta a grandes consecuencias legales tras ser interceptado en la madrugada del miércoles al jueves doblando la velocidad permitida. El infractor, que apenas lleva unos meses con el permiso de conducción, conducía a 117 km/h en una zona de 50, que es el límite establecido en avenida Navarra, lugar donde un radar fijo capturó la infracción.

Noticias relacionadas

Tal y como se puede ver en la imagen compartida por la cuenta de X de la Policía Local, el joven circulaba con un Tesla. El infractor fue detenido por un presunto delito contra la Seguridad Vial por superar la velocidad máxima penalmente establecida por las autoridades. La publicación, compartida por la cuenta de X de la Policía Local de Zaragoza, ha generado algún que otro comentario alegando que "los teslas van más rápidos por ciudad que por las autopistas".