El cierre de la piscina municipal de Torrero durará como mínimo tres semanas por una fuga que se detectó "en abril": los vecinos estallan y harán una protesta

El cierre de la piscina municipal del barrio zaragozano de Torrero, aunque el ayuntamiento mantenga abiertas sus instalaciones para todo el que quiera acceder ducharse o usar el vaso de chapoteo, ha encendido la mecha del malestar vecinal y ya se están movilizando para trasladar su protesta al Gobierno de la ciudad. Todo por una fuga incontrolada de agua que vertía miles de litros a diario al parque contiguo y una decisión drástica que cayó con la temporada de verano ya iniciada. Se trata de una incidencia grave que ahora se está tratando de reparar y que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, durará al menos tres semana en subsanarse.

Los operarios que se van a encargar de esta reparación ya han hecho acto de presencia en la piscina municipal del CDM Torrero, los sacos de arena y materiales de obra empiezan a proliferar junto al vaso principal de las piscinas y la conclusión oficial de los trabajos aún no tienen fecha concreta. Se están intentando agilizar al máximo, pero va a ser muy complicado que se resuelva antes de la segunda quincena de julio, según explicaron fuentes próximas a las tareas que se van a desarrollar en la instalación municipal.

Fisura abierta en el lateral del vaso principal de la piscina de Torrero. / El Periódico

Se debe corregir la grieta por la que escapaba el agua de forma constante con la piscina llena y se está valorando la posibilidad de apuntalar el muro que separa la instalación del parque municipal. Aunque los productos que requiere esta intervención de urgencia requiere de plazos obligatorios como el secado de algunos materiales que se deben aplicar, la limpieza completa de los daños causados y las comprobaciones posteriores a la obra que ya está desarrollando la empresa contratada.

Pero mientras se da solución al problema, y con el vaso de la piscina completamente vacío y la fisura en el lateral afectado completamente visible, el cabreeo vecinal va en aumento. Hasta el punto de que la asociación de vecinos Torrero-Montes de Venecia ya ha convocado para el próximo lunes una protesta a las puertas de la psicina municipal. La razón no es otra que la falta de información que están sufriendo, aseguran, por parte del consistorio. Tanto esta como la de La Paz, que afirma abiertamente que se enteraron del cierre "por la noticia publicada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, no porque alguien nos avisara".

Así lo atestigua la asociación de vecinos de La Paz, que se une a las quejas y a la protesta convocada por la de Torrero y que ya ha lanzado un comunicado oficial pidiendo compensaciones a los abonados de esta temporada que pagaron para poder ir a la piscina municipal "y ahora se van a tener que desplazar a otra o perder el dinero". En su escrito señalan "la conveniencia de compensar mientras duren las obras a los abonados y abonadas empadronados en el distrito que ahora tendrán que trasladarse a otras piscinas municipales cercanas por los gastos de traslado que tendrán que asumir".

"20 minutos a pie" y "con 40 grados"

Todos los vecinos reconocen su malestar y piden más explicaciones al ayuntamiento, sobre los plazos que se manejan y sobre todo "por qué no han actuado antes con una incidencia que se conocía desde el mes de abril". En su opinión, se ha actuado tarde, con la temporada de verano ya iniciada y "después de vender abonos a vecinos del distrito a sabiendas de que un cierre como el que ahora están sufriendo se podría producir".

"Ahora nos obligan a desplazarnos a Salduba, la Hípica, el Huevo o La Granja que son entre 20 o 30 minutos a pie dependiendo de donde vivas con más de 40 grados en la calle o usando el autobús para llegar hasta ellas. Es inaceptable, deberían compensar a los vecinos por el daño causado", subrayan desde La Paz. Porque además, este año ni siquiera tienen la opción de usar la del Parque de Atracciones, que no es municipal y es más cara pero está junto al distrito, porque este año está cerrada al público.

Bonificaciones y compensaciones

Su reclamación fue trasladada al presidente del distrito, el concejal Suso Domínguez, de Zaragoza en Común, que este viernes solicitó exactamente eso en rueda de prensa desde el consistorio. El edil exigió a la alcaldesa, Natalia Chueca, que bonifique los abonos de piscina de los vecinos censados en Torrero-La Paz para compensar los desplazamientos y perjuicios ocasionados por el cierre de la piscina municipal en pleno inicio de la temporada de verano.

"Lo cierto es que en plena ola de calor dejan a todo un barrio sin su piscina de referencia y la única respuesta que reciben los vecinos es que se desplacen a otras instalaciones. Lo mínimo sería compensar a quienes compraron sus abonos de temporada confiando en poder utilizar la piscina de Torrero", reiteró Domínguez. "Mientras el Gobierno municipal presume de grandes inversiones de escaparate, los barrios sufren las consecuencias de años de falta de mantenimiento. Torrero merece una solución rápida, información transparente y una compensación justa para sus vecinos", añadió.