Confirmado por el Ayuntamiento de Zaragoza: el precio de entrada a las piscinas municipales se reduce por la ola de calor

El Ayuntamiento de Zaragoza activará este domingo, 21 de junio, el nivel naranja del Plan Municipal de Emergencias por ola de calor ante las elevadas temperaturas previstas para los próximos días, que podrían alcanzar hasta los 42 grados según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado la medida tras presidir una reunión en la sala de crisis del parque 1 de Bomberos. El operativo permanecerá vigente, en principio, hasta el miércoles 24 de junio a las 23.59 horas, aunque podría ampliarse o modificarse en función de la evolución meteorológica.

Entre las medidas adoptadas para ayudar a la ciudadanía a hacer frente al episodio de calor extremo destaca la reducción del precio de las entradas individuales a las piscinas municipales. Mientras esté activo el plan, las entradas adquiridas en taquilla costarán 2,50 euros para los adultos y 2 euros para menores y pensionistas. La rebaja supone un importante descuento respecto a las tarifas habituales, que oscilan entre los 2,60 y los 4 euros entre semana, y entre los 2,80 y los 4,70 euros durante fines de semana y festivos.

Además, el Consistorio ha activado una red de más de 60 refugios climáticos repartidos por la ciudad para ofrecer espacios frescos y seguros a la población más vulnerable. Entre ellos se encuentran centros de convivencia para mayores, centros cívicos, bibliotecas municipales y otros equipamientos públicos como la Oficina de Medio Ambiente de Casa Jiménez.

Estos espacios, ya señalizados para facilitar su identificación, estarán disponibles durante sus horarios habituales de apertura para que cualquier ciudadano pueda resguardarse de las altas temperaturas. Las previsiones apuntan a una sucesión de jornadas extremadamente calurosas, con máximas cercanas a los 40 grados —e incluso superiores— y mínimas de hasta 25 grados, lo que dará lugar a noches tropicales y aumentará el riesgo para la salud, especialmente entre las personas mayores, niños y colectivos vulnerables.

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Como consecuencia de este escenario meteorológico, el Ayuntamiento no autorizará las tradicionales hogueras de San Juan previstas en distintos barrios de la ciudad durante este fin de semana, una decisión adoptada por motivos de seguridad y prevención. El Ayuntamiento difundirá los avisos y recomendaciones a través de diferentes canales para informar a la población y minimizar los efectos de este episodio de calor extremo.