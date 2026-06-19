Confirmado: estas son las piscinas de Zaragoza con entrada gratuita durante la ola de calor

Zaragoza se prepara para la primera ola de calor del 2026. La capital aragonesa lleva ya varias jornadas con las temperaturas disparadas, pero la situación, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) todavía va a empeorar a partir del domingo con los termómetros alcanzando los 42 grados en casi todo el Valle del Ebro. Un episodio de calor extremo con noches casi ecuatoriales que podría prolongarse durante casi toda la próxima semana en la que se dará comienzo oficial al verano.

Las piscinas municipales de Zaragoza se van a convertir en el refugio de muchos vecinos que se darán un chapuzón para aliviarse del calor. Las instalaciones repartidas por los barrios de toda la ciudad vivirán el primer fin de semana con gran afluencia de visitantes que buscan un lugar donde poder protegerse de los 40 grados esperados este domingo.

Varias personas hacen fila mientras un termómetro marca 37 grados en el Coso / Josema Molina / EPA

La primera ola de calor del verano en Zaragoza va a coincidir con la jornada de puertas abiertas en varias instalaciones municipales, es decir, los vecinos tendrán entrada gratuita. Según indica el Ayuntamiento de Zaragoza en su página web, el próximo lunes 22 de junio, las piscinas de San Juan de Mozarrifar y el Centro Deportivo Municipal Gran Vía vivirán esta multitudinaria cita. Cabe recordar que La Hípica es la piscina municipal más antigua de toda Zaragoza y una de las más populares por sus pistas deportivas y su zona verde.

Pero San Juan y Gran Vía no serán los únicos recintos municipales donde no habrá que pagar entrada durante este episodio de calor que podría prolongarse más allá del próximo miércoles. El martes le tocará el turno a otra piscina histórica de la ciudad como Salduba en el Parque Grande. La siguiente piscina municipal en la que no tendrás que pagar para darte un chapuzón en plena ola de calor es la de Movera, que tendrá puertas abiertas el próximo miércoles 24 de junio. La última instalación que vivirá su jornada de puertas abiertas en ya los últimos coletazos de este episodio extraordinario de calor será San Gregorio que lo hará el jueves 25 de junio.

La piscina de La Granja casi vacía durante su primer día / Jaime Galindo / EPA

La otra piscina de Zaragoza que tendrá entrada gratuita durante estos días es la de Torrero, cuyo vaso principal está temporalmente fuera de servicio por culpa de una fuga de agua. Tras la revisión realizada por un equipo técnico, los operarios del Ayuntamiento de Zaragoza realizaron su vaciado inmediato para poder evaluar y reparar el problema. Mientras tanto, la entrada a la instalación es gratuita y los usuarios pueden seguir usando la piscina de chapoteo, las duchas, las zonas de césped, el pabellón deportivo y las pistas exteriores.

PABLO IBÁÑEZ

Así será la temporada de verano en las piscinas

Todas las piscinas municipales de Zaragoza permanecerán abiertas hasta el próximo 30 de agosto, salvo cuatro instalaciones que alargarán la temporada una semana más. Es el caso de La Granja, Actur, Alberto Maestro y Delicias, que mantendrán sus puertas abiertas hasta el 6 de septiembre.

La campaña de verano llega este año con algunos cambios en la normativa para mejorar la convivencia entre los usuarios. Entre las principales novedades, el consumo de alcohol quedará limitado a los espacios de bar y pérgolas. Además, no estará permitido utilizar altavoces ni otros dispositivos de audio, y tampoco se podrá acceder a las instalaciones con patinetes, bicicletas o vehículos de movilidad personal.

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La piscina del Actur en una imagen de archivo / RUBEN RUIZ R< / EPA

Lo que se mantiene sin cambios son las tarifas respecto al año pasado. La entrada diaria para adultos cuesta 4 euros de lunes a viernes y 4,70 euros los sábados y festivos. Los menores de 18 años pagarán 2,70 euros entre semana y 3 euros los sábados y festivos, mientras que para las personas mayores el precio será de 2,60 euros de lunes a viernes y 2,80 euros los sábados y festivos. También existe la opción de adquirir un bono de 10 accesos por 29 euros para adultos, 15 euros para jóvenes y 11 euros para pensionistas.