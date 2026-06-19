Ya es oficial: el Ayuntamiento de Zaragoza suspende 13 hogueras de San Juan por el calor
La alerta roja por incendios y las altas temperaturas prevista para los próximos días obligan al consistorio a tomar la decisión
Zaragoza se va a quedar sin hogueras de San Juan este año en la mayoría de los barrios. El ayuntamiento ha confirmado este viernes que debido a la alerta roja por riesgo de incendios y a las altas temperaturas que se prevén para los próximos días en la capital aragonesa se ha suspendido la autorización de estas celebraciones. Al menos hasta el día 23 de junio, incluido, según fuentes municipales.
En total, son 13 las hogueras que se han cancelado. Así, a la del Picarral, prevista para este viernes y que ya había sido suspendida el jueves, se suman ahora las de doce barrios más. En detalle, el sábado no habrá hoguera de San Juan ni en Oliver ni el Actur, mientras que el martes, la noche propiamente de San Juan, se cancelan las de Las Fuentes, Tío Jorge, Delicias, San Gregorio, La Almozara, Parque Venecia, San Juan de Mozarrifar, Universidad, Rosales del Canal y Valdefierro.
Respecto a las hogueras previstas para los días sucesivos al 23 de junio, "se valorará la situación más adelante, conforme a la evolución de las alertas por altas temperaturas", han añadido fuentes del consistorio.
Plan de Emergencias
La decisión del Ayuntamiento de Zaragoza respecto a las hogueras de San Juan coincide, además, con la activación el próximo domingo del nivel naranja del Plan Municipal de Emergencias por ola de calor. La previsión es activarlo a las 00.00 horas --la noche del sábado al domingo-- y mantenerlo hasta el miércoles 24 a las 23.59 horas, si bien se podría modular en función del pronóstico que se vaya confirmando para las siguientes jornadas.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el termómetro alcanzará la próxima semana máximas de 40º grados, e incluso podría llegar a los 42º, y mínimas de 25º, con una sucesión de días extremadamente calurosos y noches tropicales.
En detalle, hay aviso naranja por temperaturas máximas en la Ribera del Ebro, de 13 a 21 horas, este sábado; aviso amarillo en la provincia de Huesca, Ibérica zaragozana, Cinco Villas y Bajo Aragón, de 13 a 21 horas; así como aviso amarillo por tormentas en Ibérica zaragozana, desde las 14 hasta las 23:59 horas.
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