Sigue el conflicto con el VioGén: los sindicatos desmienten que hayan alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza

El conflicto entre los sindicatos que representan a los agentes de la Policía Local y el Ayuntamiento de Zaragoza por las condiciones de la nueva unidad que se creará (Égida) para asumir los casos del sistema VioGén sigue abierto. Después de que el consistorio diese por zanjada la negociación este jueves, con un nuevo cálculo que dejaba los pluses económicos en 94,65 euros mensuales, las organizaciones han emitido un comunicado desmintiendo cualquier acuerdo y asegurando que esa cifra nunca se mencionó durante el encuentro.

En un texto difundido por CCOO, CSIF, CSL (sindicato mayoritario de la Policía Local), OSTA, Solidaridad con Forzapol, STAZ y UGT, la parte social insiste en que la reunión, tercera y última, "concluyó sin acuerdo y sin que se sometiera ninguna propuesta a votación", por lo que consideran "incomprensible" la versión del consistorio. En ese sentido, lo cierto es que los sindicatos proponían que esos pluses se asemejasen a otras unidades que tienen disponibilidad telefónica fuera de su horario habitual (interpretación que el ayuntamiento no comparte por las diferencias en los cometidos de cada una de ellas), y que supondría algo más de 300 euros brutos mensuales.

La primera oferta del consistorio dejaba la cifra en 42 euros al mes, en base a una sentencia del Supremo sobre la UFAM de Canarias en 2022. El sindicato CSL habló de la posibilidad de que ese porcentaje se recalculase en base al incremento de los delitos del VioGén desde 2022, año de la sentencia tomada como referencia, a lo que el ayuntamiento accedió, aunque con ello dio la negociación por concluida y se negó a una cuarta reunión, como pedían las organizaciones. Con esa nueva base, por la tarde dieron a conocer que el extra sería de esos 94,65 euros, cifra que los sindicatos siguen considerando "insuficiente".

Por otra parte, los representantes de los trabajadores insisten en que la negociación "sigue manteniendo cuestiones fundamentales sin resolver", como el sistema de provisión de los puestos de trabajo. En ese sentido, denuncian que el ayuntamiento quiere cubrirlas "mediante libre designación", mientras que los sindicatos piden que se "respeten los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, garantizando un procedimiento objetivo y transparente que permita seleccionar a las y los profesionales más adecuados, y no mediante nombramientos discrecionales".

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"La representación sindical quiere dejar claro que las víctimas de violencia de género continúan estando protegidas exactamente igual que hasta ahora y que el retraso en la puesta en marcha de la Unidad VioGen no es responsabilidad de los sindicatos, que han solicitado reiteradamente acelerar la negociación. Por ello, exigimos que la alcaldesa de Zaragoza asuma personalmente la dirección de este proceso y lidere una negociación que permanece bloqueada", concluye el escrito, en el que además no se descartan protestas y acciones de ningún tipo. Cabe recordar que el plazo para implantar la unidad concluye en febrero de 2027.