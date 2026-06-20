Las cuatro alternativas para los usuarios de la piscina de Torrero tras su cierre en plena ola de calor en Zaragoza

El cierre temporal de la piscina municipal de Torrero ha dejado a cientos de vecinos del distrito sin su principal espacio de baño en pleno inicio de la temporada de verano. La instalación permanece fuera de servicio por una importante fuga de agua detectada en el vaso principal, una incidencia que ha obligado a vaciar completamente la piscina y a iniciar unos trabajos de reparación cuya duración se prolongará, previsiblemente, durante varias semanas. Mientras avanzan las obras, el malestar entre los usuarios crece ante la necesidad de buscar alternativas para combatir las altas temperaturas lejos de su barrio de referencia.

Aunque el Ayuntamiento de Zaragoza mantiene abiertas otras dependencias del complejo, como las duchas o el vaso de chapoteo, los abonados y quienes utilizaban habitualmente la piscina en verano deben ahora desplazarse a otras instalaciones municipales de la ciudad. Estas son las opciones más cercanas a las que pueden acudir los vecinos de Torrero mientras se resuelve la incidencia:

CDM Perico Fernández 'Salduba' (Universidad). Dirección: calle Renovales, en el Parque Grande José Antonio Labordeta.

(Universidad). Dirección: calle Renovales, en el Parque Grande José Antonio Labordeta. CDM Granvía o 'La Hípica' (Universidad). Dirección : calle de San Francisco de Borja, 3.

(Universidad). Dirección calle de San Francisco de Borja, 3. Piscina del Palacio Municipal de Deportes , popularmente conocido como "El Huevo" . Dirección: calle de los Condes de Aragón, 5.

, popularmente conocido como . Dirección: calle de los Condes de Aragón, 5. CDM La Granja (San José). Dirección: Camino de Cabaldós, 45.

La necesidad de recurrir a estas instalaciones ha generado críticas entre parte del vecindario, que considera insuficiente la información facilitada hasta ahora sobre los plazos de reapertura. Fuentes municipales han asegurado a este diario que la fecha marcada en el calendario podría ser la del fin de semana de 11 y 12 de julio. Las asociaciones vecinales de Torrero y La Paz han reclamado además medidas compensatorias para los abonados que adquirieron sus pases de temporada con la previsión de utilizar la piscina de su distrito y que ahora se ven obligados a asumir desplazamientos adicionales para acceder a otros recintos municipales.

Piscina municipal de "El Huevo" / ANGEL DE CASTRO

Las quejas también se centran en el momento en que se ha producido el cierre. Los vecinos sostienen que los problemas en la instalación eran conocidos desde hace meses y lamentan que la clausura haya llegado una vez comenzada la campaña estival, coincidiendo además con la primera ola de colar que ha anunciado la Aemet en la comunidad. La situación ha derivado incluso en la convocatoria de movilizaciones para exigir una solución rápida y mayor transparencia sobre el estado de las obras.

Líneas de buses y enlaces hacia estas alternativas

Salvo aquellos que quieran simular una travesía por el desierto y soporten bien el calor, la mayoría de usuarios tienen la suerte de que existen decenasde autobuses que conectan muchos distritos de Zaragoza, por lo que ante esta situación, si ustedes son algunos de los afectados, aquí les dejamos líneas de transporte público para que lleguen en el menos tiempo posible.

La opción que puede resultar más lógica por cercanía es la última expuesta en el listado, el CDM La Granja, y precisamente una de las líneas más demandadas como es la del 39 da una conexión casi directa. Con varias paradas en la avenida América y en otras calles menos concurridas, los vecinos de Torrero pueden llegar en menos de media hora a esta piscina si se bajan en la marquesina de la avenida San José a la altura del 131. Para los de la zona de La Paz, el 23 también es una buena opción, con parada en la avenida Tenor Fleta, dejándoles a unos 10 minutos andando del recinto.

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Un autobús urbano de la línea 39 en Zaragoza / RUBEN RUIZ

Otra opción para ambos casos es la línea del 42, que aunque cueste entre 20 minutos o algo más de media hora, les lleva directamente al Distrito Universidad y prácticamente a la puerta de la piscina del CDM Salduba o "El Huevo", respectivamente, una de las posbilidades preferidas de estos ciudadanos ya que les hace andar menos por la distancia entre paradas.