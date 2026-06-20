Entrevista con Natalia Chueca: "El estadio modular se va a quedar y tendremos que dar más servicios a los clubes de Zaragoza"

Natalia Chueca acaba de cumplir tres años al frente del Ayuntamiento de Zaragoza. La alcaldesa, en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, repasará algunos de los principales hitos de su mandato, con especial atención a la situación del Real Zaragoza, al proyecto de la nueva Romareda ("el estadio modular se quedará y tendremos que dar más servicios a los clubes que están creciendo", anticipa la regidora) y también sobre cuestiones que abarcarán desde la parte más política hasta los temas más controvertidos de las últimas semanas en relación a otros grandes proyectos, desde el Portillo hasta el Parque de Atracciones o Giesa.

La entrevista estará disponible mañana, a partir de las 7.00 horas, en la edición digital de este diario, así como en su versión impresa.