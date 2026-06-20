El histórico negocio de Zaragoza propiedad de la familia de Diego Fuoli: un producto tradicional traído desde Los Alpes italianos

Diego Fuoli es uno de los nombres propios del mercado de fichajes del recién descendido Real Zaragoza. La entidad, de la mano de Lalo Arantegui e Ibai Gómez, nuevo técnico del primer equipo, están llevando a cabo una reestructuración casi completa de sus jugadores, con 26 bajas y 5 fichajes hasta el momento. Uno de los pilares fundamentales que quieren afianzar ambos es la portería. El aragonés Diego Fuoli, propiedad del Sabadell, es el máximo favorito a ocupar ese puesto y el club trabaja día y noche para que se materialice esta incorporación: una de las sensaciones de esta temporada y con experiencia en Primera RFEF.

Más allá de su reconocida y contrastada calidad como guardameta, su familia es una de las grandes emprendedoras en las calles de Zaragoza en este verano al ser dueños de una de las heladerías con más prestigio de toda la ciudad.

Y no es para nada un misterio, ya que el mismo futbolista lo presume en la descripción de su perfil en redes sociales. Se trata de Helados Italianos, una poderosa franquicia aragonesa que lleva también por apellido Fuoli y que tiene locales en diversos puntos de la ciudad:

Gran Vía, 26 (Centro)

Don Jaime I, 27 (Caso Antiguo)

Plaza Santiago Sas, 2 (Casco Antiguo)

Paseo María Agustín, 3 (Centro)

Calle San Ignacio Loyola, 6 (Centro)

Paseo de Fernando el Católico, 72 (Centro)

Calle Delicias, 43 (Delicias)

Dos tarrinas de Helados Italianos Fuoli / Helados Italianos Fuoli

A esto se le suman dos heladerías más fuera de la comunidad autónoma de Aragón en las ciudades de Santander y Ezcaray (La Rioja), además de la reciente pérdida de su más famoso establecimiento en el Paseo de la Independencia a la altura del centro comercial El Caracol, su primer local en la capital aragonesa, donde hoy en día está en funcionamiento un Starbucks.

Refrescando desde 1934

Con orígenes en el Val di Zoldo, en el este de Italia, la historia de los Helados Italianos vive desde 1934, lo que se traduce en más de 90 años de historia poniéndole sabor y frescor a la vida de sus clientes. Los antepasados de Fuoli abrieron este local de Independencia y se convirtieron en tendencia desde entonces, pasando de generación en generación el secreto para elaborar sus emblemáticos helados.

Una de las primeras heladerías de la familia Fuoli en la década de los 30 / Helados Italianos Fuoli

El regreso de Fuoli a la que ha sido siempre su ciudad no solo supondría un aumento de nivel y un fichaje de garantías para el Real Zaragoza, sino también un regreso a casa donde su familia lleva implantada desde hace casi un siglo y donde han forjado su nombre en letras de oro sirviendo bolas de helado durante la mayoría de los días del año.

Una pieza clave en el ascenso

Fue justo ayer cuando Diego Fuoli, tras una espectacular temporada bajo los palos, con 23 porterías invictas en 36 partidos si contamos esta fase, puso la guinda en el pastel con el CE Sabadell, ascendiendo a la Liga Hypermotion tras golear en la vuelta de los playoffs por 4 goles a 0 al Zamora (total 4-1). Un broche de oro perfecto para el año del club catalán que vuelve a la categoría de plata cinco años después, además de que ambas eliminatorias las ha remontado, las semis contra el filial del Real Madrid (3-2) y esta final, que no sentenció hasta los minutos finales, contra el conjunto zamorano.

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Esta podría ser una pequeña piedra en el camino para las ambiciones del Real Zaragoza y su deseo de tenerle en sus filas para la 26/27, ya que desde el club ahora ven casi imposible esta incorporación y Lalo y compañía intentarán amarrarlo, aunque ya manejan otros nombres para el arco.