Las piscinas de Zaragoza se llenan ante el calor sofocante

Las piscinas municipales de Zaragoza son un hervidero de gente este sábado ante el calor sofocante que asola la ciudad y cuando los termómetros todavía no han alcanzado su pico en esta primera ola de calor del verano. Para muchos ha sido el primer chapuzón de la temporada, mientras que para otros es una rutina de fin de semana desde que comenzó la campaña de piscinas en la capital, aunque eso sí nunca antes con este calor.

Con un Aragón prácticamente en su totalidad en alerta roja por incendios, las piscinas son un refugio climático estos días. Además, ante la previsión de altas temperaturas, el Ayuntamiento de Zaragoza activará el nivel naranja del Plan Municipal de Emergencias por ola de calor desde las 00.00 horas de este sábado -de la noche del sábado al domingo- y hasta el miércoles 24 a las 23.59 horas. En todo caso, podría modularse o prolongarse más días en función del pronóstico que se vaya confirmando para las siguientes jornadas.

En imágenes I Lleno en las piscinas de Zaragoza para combatir la primera ola de calor del verano / LAURA TRIVES

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el termómetro alcanzará la próxima semana máximas de 40º grados e incluso podría llegar a los 42º o 43º en la Ribera del Ebro, con una sucesión de días extremadamente calurosos y noches tropicales. Esto precisamente ha motivado también la suspensión de hasta 13 hogueras de San Juan en Zaragoza capital, a la espera de saber lo que pasará con las que están previstas para más allá del día 24.

Precios a la mitad en las piscinas

Una de las medidas que conlleva el Plan Municipal 'afecta' directamente a las picinas, porque su precio de la entrada individual se reduce, siempre que se adquiera en taquilla. Las tarifas serán de 2,50 euros para adultos y 2 euros para menores de edad y para pensionistas. Esto supone un importante descuento respecto a los precios habituales, que oscilan entre los 2,60 y los 4 euros de lunes a viernes, y entre 2,80 y 4,70 euros los fines de semana y festivos.

Además, el ayuntamiento ha habilitado la red municipal de refugios climáticos, que pone a disposición de la la población más sensible espacios en los que poder cobijarse en los momentos en los que el calor pueda ser, incluso, un riesgo para la salud.

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La hidratación es una de las claves de autoprotección en períodos de altas temperaturas. Así, se ha reforzado en los últimos años la red de agua pública y elementos de confort climático de la ciudad, con especial foco en la llegada de las altas temperaturas de verano. Como novedad, se han puesto en marcha tres dispensadores de agua fresca en el Balcón de San Lázaro, el Frente Fluvial y el Parque Grande José Antonio Labordeta, que se suman a un amplio número de actuaciones acometidas desde 2024 para facilitar la hidratación, el juego y el descanso a la sombra en el espacio público.