El único barrio de Zaragoza que mantiene la celebración de su hoguera de San Juan: "No debería correr peligro"

Ya es oficial. Las tradicionales hogueras que iluminan la Noche de San Juan en los barrios de Zaragoza no podrán prenderse este año. Así lo confirmó ayer el ayuntamiento de la ciudad que ha tomado esta decisión ante la alerta roja activada en distintas zonas de la comunidad por el alto riesgo de incendios forestales y las elevadas temperaturas que se prevén para los próximos días en la capital aragonesa.

Trece barrios se verán afectados por esta medida, que dejará a los vecinos sin las habituales fogatas, algunas de ellas previstas ya para este fin de semana. En concreto, este sábado no habrá hoguera ni en Oliver ni en el Actur, mientras que el martes, la noche propiamente de San Juan, se cancelan las de Las Fuentes, Tío Jorge, Delicias, San Gregorio, La Almozara, Parque Venecia, San Juan de Mozarrifar, Universidad, Rosales del Canal y Valdefierro.

No obstante, al menos un barrio de Zaragoza mantiene su hoguera del solsticio de verano. Según ha podido saber este diario, la Asociación de Vecinos La Paz y la Asociación Cultural El Cantero de Torrero tienen previsto celebrar su tradicional fogata en la fecha y hora previstas, el próximo viernes 26 de junio, a las 20.00 horas, en el Parque de la Paz.

"El evento sigue en pie"

Desde la entidad vecinal explican que la alerta roja por incendios finaliza la medianoche del martes 23 de junio, así que, en teoría, todas las hogueras que se prendan a partir de esa fecha se podrían celebrar. “Siendo así, no debería correr peligro”, afirman, e indican que “por el momento, el evento sigue en pie y la organización en marcha en su espacio habitual”. Es decir, que si las previsiones se cumplen y las condiciones meteorológicas lo permiten, a finales de la próxima semana cumplirán con la tradición.

Junto a su Fiesta del Sol y la tradicional bajada del canal, la hoguera del solsticio de verano de Torrero-La Paz es una de las celebraciones más populares de este barrio zaragozano, “una de esas citas esenciales en la vida comunitaria”, tal y como la describen en la web de la entidad. Durante el acto, como viene siendo habitual desde el año 2002, también se llevará a cabo el nombramiento del Druida del 2026, un reconocimiento simbólico a la trayectoria de una persona vinculada al barrio de La Paz. En esta ocasión, el elegido será Juan José Lanuza, ‘Jota’, cantante del grupo Ixo Rai!

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Se da la circunstancia de que este barrio no pudo contar en 2022 con su histórica hoguera, después de más de 30 años de tradición, tras la prohibición del ayuntamiento, que alegó entonces motivos de seguridad.