Una de las mejores casas de Zaragoza busca nuevo dueño por 920.000 euros: tiene una piscina privada en su bonita terraza

Las piscinas son el refugio de miles de españoles durante la primera ola de calor que azota a toda España desde hace unos días. Sin embargo, la gran mayoría de personas no cuentan con una piscina en su comunidad y tienen que acudir a recintos públicos o privados a darse un chapuzón. De sobras es sabido que una piscina revaloriza una casa y aún más cuando es de disfrute propio sin necesidad de compartir con los vecinos.

El sueño de muchas personas que andan buscando una nueva vivienda para comprar es que tenga piscina ya sea comunitaria o privada. La gran mayoría de nuevas promociones de pisos que se están construyendo en Zaragoza cuentan con una piscina situada en una zona común como el jardín o incluso en la azotea. Un lugar donde acuden en masa los vecinos hartos del calor que azota a la capital aragonesa durante la gran mayoría de días del verano.

Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com hemos encontrado a la venta una de las mejores casas de toda Zaragoza con piscina privada, terraza y jardín por 920.000 euros. Esta exclusiva vivienda situada en una de las urbanizaciones de alto standing de la capital aragonesa busca nuevo dueño a partir del mes de agosto.

La piscina de la vivienda a la venta en Zaragoza / TUCASA.COM

La vivienda es un chalet adosado haciendo esquina situado sobre una parcela de 490 metros cuadrados, con 335 metros construidos distribuidos en tres plantas: semisótano, planta calle y una primera planta tipo ático. La casa destaca por sus dimensiones, su jardín exterior con piscina privada, porche y una zona de aparcamiento con capacidad para seis coches, además de acabados como puerta blindada, suelos de tarima flotante, ventanas con cristales Climalit, persianas eléctricas centralizadas, alarma instalada y aire acondicionado con bomba de calor por conductos.

La amplitud en toda la vivienda

La distribución interior está pensada para una vivienda amplia y familiar. En el semisótano se encuentra un salón de unos 50 metros cuadrados con salida a una terraza de 20 metros que conecta con el jardín y con las zonas comunes de la urbanización, además de una sala-comedor de 28 metros, cocina completamente equipada de 25 metros y aseo. La planta calle reúne los principales dormitorios, entre ellos dos suites de aproximadamente 40 y 20 metros cuadrados, ambas con vestidor, baño propio y salida a terraza, junto a otras dos habitaciones individuales y un baño en el pasillo. En la planta superior, el ático funciona como un espacio independiente con zona de estar, dormitorio, armarios, baño propio con ducha y salida a una terraza-solárium con vistas a la urbanización.

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Interior de la vivienda a la venta en Zaragoza / TUCASA.COM

Otro de sus grandes atractivos es la urbanización en la que se encuentra, con zonas verdes, pista de pádel, piscina y gimnasio comunitario. La vivienda está situada al final de la avenida de la Ilustración, con parada de autobús en la puerta y a unos diez minutos andando del inicio de la línea del tranvía. Su proximidad a la Z-40 y su ubicación en una de las zonas más tranquilas y valoradas de Zaragoza refuerzan el interés de una casa pensada para quienes buscan amplitud, privacidad, servicios comunes y buenas comunicaciones.