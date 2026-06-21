Natalia Chueca: "Habrá que hacer otra línea del tranvía o no, pero no irá por María Agustín"

¿En qué mes de 2027 se va a inaugurar la nueva Romareda?

Lo importante es que el Real Zaragoza pueda jugar la temporada 2027/2028 en la nueva Romareda. Ese es el objetivo y estamos trabajando con esos plazos.

¿Ya está decidido el futuro del modular?

Se va a quedar y tendremos que ver cómo dar más servicios a todos los equipos que están creciendo en Zaragoza y también en el resto de Aragón. Tenemos muy cerca (los campos de) la Federación Aragonesa de Fútbol y hay múltiples necesidades. Veremos en cuánto quedan las gradas y cómo lo reformulamos.

¿Se valoró una Romareda con más capacidad para poder acoger partidos como la final de Copa?

Se valoró muy al principio del proyecto, pero realmente supondría una inversión muchísimo mayor y se verían vacíos en el estadio, prácticamente, el 99% de las veces. Y solo nos daba la posibilidad de acoger algunos eventos que tampoco teníamos certeza de que fuesen a venir. Además, necesitan aportaciones económicas muy importantes de parte de las administraciones, como es el caso de la Junta de Andalucía, que apuesta muy fuerte por la Copa del Rey en Sevilla. Nos pareció que había que hacer algo ajustado a las necesidades de Zaragoza y del Mundial 2030, pero no podíamos pensar en unos sobrecostes para un evento que igual luego no se podría traer.

¿Cuándo fue la última vez que habló con Jorge Mas?

Hace tiempo, porque sobre todo hablamos con los socios locales, tanto los de Zaragoza como los de Madrid, que son quienes están en el consejo de la sociedad (Juan Forcén y Pilar Gil, CEO de Prisa). Representan al Real Zaragoza y es con quienes tenemos la interlocución más directa.

¿Y no ha echado de menos más implicación por parte del presidente en el proyecto?

Obviamente, es más difícil que un presidente que está lejos se implique como un presidente tradicional que va todos los domingos al partido. Pero sí que ha delegado (Jorge Mas) en su equipo en todo momento.

Miguel Ángel Gracia

Sobre esa presencia en el estadio, usted y el señor Azcón han recibido críticas por estar en las fotos cuando se habla de La Romareda y no en estos últimos partidos, cuando el equipo se hundía.

Es la típica crítica del PSOE, que siempre intenta sacar rédito político de la situación. Este año he estado en el modular en un partido, a principio de temporada. No creo que sea algo de las últimas semanas ni que tenga que ver con los resultados, sino porque simplemente me ha sido más complicado poder asistir, igual que tampoco he ido a todos los partidos del Casademont. Cuando asisto suele ser a una final o una semifinal, cuando el equipo se está jugando algo. Lo normal es que los cargos vayamos cuando hay que celebrar algo, para terminar de dar ánimos y representar a la ciudadanía. Pero si no se da, es difícil que vayamos.

Uno de los últimos requisitos que les pidió la FIFA fue enviar un presupuesto estimado de la inversión que necesita la ciudad. ¿Tienen ya esa cifra?

Es que estoy esperando a que el Gobierno de España nos convoque y nos diga que quiere de las ciudades españolas que vamos a ser sede. Cuando (Pilar) Alegría era ministra dijo que no dirían nada hasta que se hiciese la preselección, pero después siguieron sin decir nada. Esta semana ha habido una reunión del presidente (Sánchez) con 15 ministros, y las ciudades seguimos sin saber qué es lo que va a pedir y qué es lo que va a dar el Gobierno de España. Por tanto, esa inversión dependerá de si España quiere aprovechar, como está haciendo Marruecos, para transformar el país gracias al Mundial 2030. Zaragoza puede acogerlo hoy perfectamente, porque estamos preparados con el estadio y con lo que tenemos en la ciudad.

¿No tienen una horquilla?

No, porque la horquilla ahora mismo está en la construcción del estadio, por unos 170 millones de euros. También estamos construyendo una plaza que es necesaria (la de Eduardo Ibarra), que es una inversión de ciudad que, si la pagase el Gobierno de España, pues muchísimo mejor. Y habrá unos costes extraordinarios en seguridad, movilidad… que más o menos tendremos previstos cuando lleguemos al presupuesto de 2030.

Este año, el ayuntamiento le retiró la subvención al Real Zaragoza. ¿Están trabajando en recuperarla para el año que viene?

Fue una pena, porque podría haberles ayudado a mejorar su equipo deportivo y a contratar nuevos jugadores. Espero, y así lo tenemos contemplado en el presupuesto de este año, que la ciudad pueda seguir contribuyendo con una subvención al Real Zaragoza, que es el equipo que tenemos en nuestra ciudad y al que necesitamos impulsar para que vuelva a subir a Segunda. La anomalía es que el año pasado se uniesen todos los partidos de izquierda contra el Real Zaragoza. De izquierda y Vox, de extrema derecha.

La alcaldesa Natalia Chueca, durante la entrevista en su despacho en el Ayuntamiento de Zaragoza. / Jaime Galindo

¿Hay malestar con Adif por el Portillo?

Claro que existe malestar, sobre todo porque no es la primera vez y porque los sobrecostes vienen por dos cuestiones que se podrían haber evitado con buena gestión. Pero lo raro sería que donde está involucrada una entidad del Gobierno de España no hubiese un retraso. Enfrente del Portillo estaba el antiguo cuartel de Mayandía. ¿Qué hay ahora? Un vacío y un parking, sin siquiera tener un proyecto.

¿Van a exigir a ZAV que vuelva a asumir el compromiso de pagar la tercera fase de la avenida Navarra y la conclusión del túnel carretero?

Sí. El túnel para mí es innegociable, es una prioridad para poder mejorar la movilidad y, mientras esté así la cicatriz no estará cerrada. Respecto a la avenida Navarra, nosotros hemos asumido la primera y la segunda fase y ahora tiene que ser ZAV la que asuma las obras de la tercera. Igual que cuando vieneron mal dadas, Zaragoza Alta Velocidad exigió a la ciudad sacar del convenio inicial la avenida Navarra y el túnel, ahora es el momento de recuperarlas. Pero hay que ir por fases. Mientras no acabemos el Portillo, no voy a estar muy abierta a seguir avanzando en otras cuestiones (por la venta de suelos).

¿Está descartada la operación ‘skate park’ de Vía Hispanidad?

De momento no la necesitamos y no la vamos a hacer ahora, pero el ayuntamiento no pierde su derecho a vender ese suelo y sigue siendo una posibilidad. Todos los vecinos de Zaragoza tienen que entender que, si no les han construido una parcela delante y la ley lo permite, puede suceder. El ayuntamiento no puede estar supeditado a que cada vecino te diga lo que no le gusta o que no que no quiere que le quiten las vistas, porque tenemos que priorizar la convivencia entre todos. Ahora no lo tenemos contemplado, pero si en el futuro se necesita se ejecutará.

"El túnel carretero es innegociable para mí y la tercera fase de la avenida Navarra debe asumirla ZAV" Natalia Chueca — Alcaldesa de Zaragoza

¿En qué punto está el desarrollo de Arcosur tras el protocolo firmado en 2025?

Es la junta de compensación la que debe seguir avanzando con la urbanización de Arcosur y se están teniendo reuniones continuas con Urbanismo. El puente que conecta con Valdefierro es otra de las cuestiones que hemos exigido. En los próximos tres o cuatro años va a haber un desarrollo acelerado de Arcosur.

En la mayoría de estos grandes proyectos, ustedes han ido de la mano de Vox, pero últimamente se están distanciando respecto a otros e incluso han pedido el cese del director general, José María Ruiz de Temiño. ¿Se lo planteó?

Me ha sorprendido mucho esa petición y sobre todo la crítica a Distrito 7, porque es un proyecto que estaba en mi programa electoral y está en los presupuestos desde el primer día, y en ningún momento de la negociación se había puesto encima de la mesa. Es un proyecto que está aún por finalizar y no tendría ningún sentido cesar al gestor que lo está impulsando.

¿No ha pensado, aunque sea por un segundo, que pudieron equivocarse con el contenido de Giesa?

Creo que es un buen proyecto. Es muy ambicioso, no le digo que no, porque no hay una industria audiovisual en Zaragoza y, efectivamente, es más difícil crear algo de la nada. Pero me da mucha rabia que la gente joven que quiere dedicarse al mundo audiovisual se tenga que ir fuera.

La parte educativa se va a entregar al grupo San Valero, cuando hay centros públicos como Los Enlaces que tienen muchas más necesidades. ¿Por qué se ha entregado algo que se ha pagado con dinero público a una entidad privada?

No es una entidad privada, es una fundación.

Una fundación privada.

Bueno, es lo mismo que ha pasado con la cafetería de Las Armas, porque así lo permite la ley. La Fundación San Valero es una entidad educativa de renombre y, además, la parte formativa está condicionada a que sea concertada para ser de interés público, y no privada, como hasta ahora. Con Los Enlaces se está cerrando un convenio para que puedan utilizar las instalaciones. No se trata de elegir entre unos u otros, sino de que esas nuevas instalaciones se pongan al servicio de la ciudad.

El otro gran proyecto dentro de esa dirección general, el Parque de Atracciones, está cerrado. La empresa de Morte ha entrado en concurso y solo al ayuntamiento le debe más de medio millón de euros. ¿Se plantearon en algún momento impedirle presentar una oferta?

Es otro proyecto especialmente complicado, porque llevaba desde el año 1974, una concesión de un montón de años que nos ha tocado resolver. Cuando vino el grupo argentino Fenix, entabló conversaciones con Morte y este se quiso unir a la licitación a través de una sociedad conjunta. Por tanto, quien se presentó fue una nueva sociedad y el ayuntamiento, jurídicamente, no podía entrar en esa cuestión. Otra cosa es que sea cuestionable que una empresa en esa situación financiera tomase esa decisión, que ha sido lo que ha complicado esta licitación. El trabajo que se ha hecho era muy complejo, pensando además en no cerrar el parque para minimizar las molestias a la ciudad, pero lo que ha pasado no es responsabilidad del ayuntamiento. Aunque va a ser temporal y, una vez que el parque esté en manos del nuevo concesionario y se modernice, esto se olvidará.

"La situación del Parque de Atracciones de Zaragoza es temporal; cuando esté en manos del nuevo concesionario, se olvidará" Natalia Chueca — Alcaldesa de Zaragoza

Hace tres años, cuando fue investida como alcaldesa, en su primera entrevista con este diario le preguntamos cuáles eran sus dos proyectos estrellas y usted mencionó el WiZink Center y la Ciudad del Deporte. ¿Están muertos definitivamente o veremos algo parecido en el próximo mandato?

No están muertos, están aplazados. Son justamente dos proyectos míos que no han podido ejecutarse en este mandato, aunque también es verdad que el programa era muy ambicioso. No sé si hubiésemos sido capaces sin morir en el intento (ríe). El WiZink es verdad que se torció, porque la empresa que estaba interesada en construir ese equipamiento tuvo una circunstancia empresarial que hizo que cambiase sus planes y lo hemos aplazado. Aunque sí creo que Zaragoza necesita un espacio para hacer conciertos que tenga una dimensión mayor que el Príncipe Felipe y que no esté condicionado al calendario deportivo (por La Romareda).

¿Dónde lo ve?

Eso ya es para otro día. Pero no será donde iba a ser inicialmente (en el Portillo).

Respecto a la Ciudad del Deporte, tienen la base ya con el estadio modular.

Es otro de los proyectos en los que Vox se ha unido con la izquierda para bloquearlo, cuando es una necesidad que tiene la ciudad, porque los clubes de distintas disciplinas nos piden más equipamientos deportivos. Lo tendremos que volver a impulsar y será donde lo prometí como candidata, en el Parking Norte. El modular y la colaboración institucional que tenemos con la DGA va a permitirnos avanzar más rápido. El siguiente hito en equipamientos deportivos, tras La Romareda, va a ser la Ciudad Inteligente del Deporte.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, antes de la entrevista. / Jaime Galindo

En su último año como concejala de Movilidad, le preguntamos si se veía como alcaldesa y dijo que no. Si Feijóo le llama para ser ministra, ¿qué diría?

Hombre, yo prefiero quedarme en Zaragoza. Tengo mi compromiso con la ciudad y voy a seguir trabajando por Zaragoza, porque todavía tengo muchas cosas que hacer. Estoy pensando en el próximo mandato y creo que hay otras personas que pueden hacer la labor de ministra. Mi proyecto como alcaldesa está a mitad y me gustaría finalizarlo.

Queda un año para las elecciones. ¿Quién hará las listas del PP para el ayuntamiento?

Me tocará hacerlas a mí y, obviamente, tendré que hablarlo con mi presidente, para que él también esté de acuerdo. Y nunca he tenido problemas con Azcón No los tuve cuando era candidata en 2023 y no los voy a tener ahora.

¿Hay algún concejal que le haya decepcionado y que no va a repetir?

Obviamente, no lo voy a contar en este momento.

¿Y si tuviera que fichar a alguno de los concejales de la oposición, ideologías a parte?

No, pasopalabra (ríe).

En cuanto a la movilidad. ¿En qué situación está la ampliación de la línea 1 del tranvía a Arcosur y el Royo Villanova? ¿O esperan que un cambio en Moncloa ayudase a financiarlo? El presidente Azcón prometió en campaña junto a usted que lo haría.

Estamos haciendo los estudios técnicos para valorar todas las posibilidades. Es verdad que jurídicamente no se puede ampliar y habría que esperar varios años a que acabase la concesión. Se valora si se puede hacer esa línea complementaria con trasbordos. Luego, habría que ver si podemos conseguir financiación entre las tres instituciones (Gobiernos de España y Aragón y ayuntamiento).

La primera opción es esa, entonces. Ampliarlo con una línea nueva con trasbordos.

Sí, esa es la preferencia, pero también hay que ver los costes y las limitaciones. Porque, aunque el tranvía es la opción preferida, es una infraestructura fija y menos flexible para futuros desarrollos.

¿Llegaría hasta Plaza? El nuevo puente Turiaso deja espacio para las vías.

Es algo que tenemos que valorar, porque hablamos de transporte urbano, no discrecional. Y el transporte a los centros de trabajo es insostenible económicamente para una ciudad. Obviamente, se acercaría mucho a Plaza y quedaría al inicio del polígono, para que luego pueda haber distintas lanzaderas que funcionen por dentro. No está el diseño hecho, aunque sí que va a suponer una mejora en la movilidad a Plaza.

Chueca, durante la entrevista con este diario. / Jaime Galindo

Otra de las cuestiones en las que están de acuerdo con la DGA es en potenciar los vuelos desde el aeropuerto. ¿Cuánto dinero se plantea que ponga cada una de las partes para intentar atraer aerolíneas?

El objetivo es que el Gobierno de Aragón, que es quien tiene la competencia, pueda seguir con la contribución que tiene hasta la fecha. Y todo lo que sea incrementar, podamos repartirnos a medias. Ese es el acuerdo al que llegué con el presidente, pero va a ser variable cada año. El primero tengo en el presupuesto 500.000 euros y estamos preparando los pliegos para licitarlo. Cuando tengamos la base, la idea es poder ampliarla año a año en función de las rutas, y la cuantía irá creciendo en función de la respuesta que tenga.

¿Se está cerca de conseguir una base permanente o el objetivo es atraer vuelos de distintas aerolíneas?

La idea es tener una base, sacar una licitación y que alguna compañía se instale de forma fija en Zaragoza. Independientemente de que luego, si otras compañías encuentran interesante la ruta viendo el crecimiento de Zaragoza, puedan instalarse también.

¿Cuántos trayectos podría sumar esa base?

Es lo que estamos estudiando. Hay distintos escenarios que todavía no están cerrados del todo e irán creciendo. Pero un mínimo de ocho nuevos trayectos.

Sobre esto también hay acuerdo con Vox, que les han apoyado en casi todo. Pero en los últimos presupuestos les forzaron a llegar a un acuerdo ‘in extremis’. Acordaron que se iba a estudiar modificar la Zona de Bajas Emisiones, ¿en qué punto está?

Se ha externalizado el estudio y la concejala de Movilidad (Tatiana Gaudes) lo ha estado trabajando. Lo tenemos bastante acabado para poder preparar el proyecto de la nueva ordenanza. Creo que he demostrado durante estos tres años que soy una persona que cumple los acuerdos, bien sea con los ciudadanos, bien sea con la oposición. Pronto podremos presentar el proyecto de la nueva ordenanza.

La otra exigencia de Vox fue recortar los patronatos. ¿Han avanzado? ¿Tienen la vista puesta en alguno?

Estamos estudiándolo. Ha habido varias reuniones con la portavoz de Vox (Eva Torres) y se están valorando distintas opciones, pero no hay nada cerrado.

¿Cree que se hará antes de que acabe la legislatura?

Pues ya veremos, porque igual si quedan pocos meses igual no tienen sentido los cambios. Pero todavía no se han cerrado que patronatos son susceptibles de fusionarse.

¿Consideran a Marisa Gaspar una tránsfuga?

Creo que una tránsfuga es quien cambia de un partido a otro. Y hasta la fecha Marisa Gaspar lo único que ha cambiado es que no quiere estar en las listas de Vox y se dio de baja. Pero no se ha unido ni a ZeC, ni al PSOE, ni al PP. Es una concejala no adscrita, libre y con criterio propio, y cumple con todo lo que está legalmente permitido.

El último presupuesto del mandato es el más complicado, porque al llegar las elecciones los partidos suelen tener más reticencias a la hora de pactar. ¿Pactaría las cuentas con Gaspar o cree que le podría perjudicar para un pacto con Vox en la siguiente legislatura?

Voy a intentar sacar un presupuesto y voy a intentar que sea Vox el que lo apoye, como lo ha hecho siempre. Veremos si Vox sigue estando por no bloquear y permitir que Zaragoza avance. El anterior portavoz, Julio Calvo, sacó adelante el presupuesto de 2023 con el PP y era el último año. Entiendo que Vox va a hacer lo mismo este año y que va a seguir manteniendo una actitud responsable con la ciudad, para cambiar las políticas heredadas de los gobiernos anteriores de izquierdas y para seguir avanzando al ritmo que lo estamos haciendo. Otra cosa no la entendería.

Hace un par de meses, usted fue la primera voz dentro del Partido Popular en salirse del no tajante a la línea 2 del tranvía. En el pasado debate sobre el estado de la ciudad, anunció que se empezaría a estudiar la reforma de los paseos María Agustín, Pamplona y Constitución. ¿Va a prometer la segunda línea?

Son dos cosas distintas. Una cosa es prometerlo, como hizo el PSOE durante muchos años sin hacer nada y como seguirá haciendo. Lo volvió a prometer en 2023 y lo va a volver a prometer en 2027. Es su eterna promesa incumplida. Eso es una cosa, y otra es no cerrarme a que Zaragoza siga creciendo y adaptando la movilidad a las necesidades que sean más convenientes en cada momento. Vamos a ver a la ciudad crecer de forma muy relevante y tendremos que estar abiertos a todas las posibilidades. Lo que sí que voy a prometer es lo que voy a hacer, que es ampliar la línea 1, y lo demás lo iremos estudiando conforme lo vayamos necesitando. No me cierro, aunque una cosa es no cerrarse y otra es prometerlo sin saber cuándo lo harás ni cómo lo pagarás.

La reforma de María Agustín se plantea sin tranvía, por tanto.

Sí, no estoy planteando que por ahí vaya a pasar el tranvía. Eso seguro.

Pero la reforma descarta de facto esa trayectoria y habría que buscar otra ruta.

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Claro, es lo que dije desde el primer momento. La línea 2 que se había planteado anteriormente no está en los planes de desarrollo que tengo para la ciudad de Zaragoza. Habrá que hacer otra línea de tranvía o no, pero en cualquier caso no será la que descartamos al llegar al Gobierno en 2019.