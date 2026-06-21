Estos son los barrios de Zaragoza con más zonas verdes: El 66% de la población tiene un parque a menos de 300 metros de distancia de su casa

El 66% de la población residente en Zaragoza cuenta con acceso a un parque en menos de 300 metros de su domicilio. La distancia media entre la población y un parque, jardín o espacio natural es de 148 metros, según los análisis desarrollados por la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza y la Oficina de Infraestructura Verde del Ayuntamiento.

Zaragoza cuenta con más de 11 millones de metros cuadrados de zonas verdes urbanas, 171.138 árboles y una infraestructura verde concebida como una red continua que conecta barrios, espacios naturales y zonas de estancia.

El acceso de la ciudadanía a los espacios verdes constituye uno de los principales indicadores de calidad urbana, salud pública y adaptación al cambio climático. Los estudios desarrollados conjuntamente por la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza permiten disponer hoy de una radiografía detallada de la accesibilidad de la población a la infraestructura verde de la ciudad, basada en metodologías de análisis territorial que se vienen aplicando y perfeccionando desde hace más de dos décadas.

La infraestructura verde de la capital aragonesa no se limita a los grandes parques, sino que integra jardines, plazas, calles arboladas, corredores verdes, riberas, espacios naturales y zonas de estancia que funcionan como una red conectada y complementaria.

Los datos disponibles muestran además importantes diferencias entre distritos, derivadas de la propia evolución histórica de la ciudad. Distritos consolidados como Universidad, El Rabal, Las Fuentes, San José, Oliver-Valdefierro o Santa Isabel presentan recorridos medios especialmente reducidos para acceder a un parque.

En el caso de Universidad, la distancia media se sitúa en 172 metros; en Miralbueno, 186 metros; y en Las Fuentes, 190 metros. También destacan Casco Histórico, San José, Oliver-Valdefierro o Santa Isabel por registrar valoresinferiores o próximos a los 200 metros.

Por el contrario, los nuevos desarrollos urbanos presentan mayores distancias medias hasta los parques, aunque cuentan con una importante presencia de calles arboladas, espacios ajardinados y zonas de relación que forman parte igualmente de la infraestructura verde urbana. El Distrito Sur registra una distancia media de 518 metros hasta un parque, mientras que en el distrito Centro la media alcanza los 295 metros.

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Actualmente Zaragoza dispone de más de 11 millones de metros cuadrados de zonas verdes urbanas, de los que 8,68 millones corresponden a parques y jardines. A ello se suman otros 33,5 millones de metros cuadrados de espacios naturales gestionados en montes y riberas. La ciudad cuenta además con 171.138 árbolesdistribuidos entre zonas verdes y viario urbano, lo que supone una ratio de 24,4 árboles por cada cien habitantes.