Un gran apagón siembra el caos durante media hora en Zaragoza al dejar a oscuras varios distritos de la ciudad y el centro comercial Grancasa
El centro de la ciudad y los distritos de San José y el Actur, entre los más afectados por el corte repentino de suministro que ha afectado a casi 39.000 clientes
Zaragoza ha sufrido este lunes un gran apagón que ha dejado sin luz a miles de hogares, en tres distritos de la ciudad como el Actur, San José y la Zona Centro, causando un importante problema en las empresas y negocios de hostelería, además del tráfico y la circulacón. Y entre los afectados, un gran centro comercial como Grancasa. La incidencia ha dejado sin luz a buena parte de los vecinos de la ciudad, en la zona Centro y en el Actur con especial relevancia.
Imposible no acordarse del gran apagón en España del 28 de abril de 2025 durante los 30 minutos que ha durado el corte, aquel fatídico día en el que se quedaron sin luz a 55 millones de personas en España, Portugal y sur de Francia. El de este lunes recordó mucho en los primeros minutos a aquel día, aunque finalmente han sido 38.470 clientes los afectados por un corte de suministro que ha comenzado en torno a las 13.45 horas y ha culminado sobre las 14.15.
Todos se han quedado a oscuras en torno a las 13.45 horas de este lunes, con cientos de atrapados en el centro comercial Grancasa, donde en pocos minutos han ido recuperando suministro para atender a la clientela que, por ejemplo, se había quedado atrapada en ascensores o en los accesos desde el párking. Es uno de los puntos más críticos en la margen izquierda ha sido este por la afluencia que registra habitualmente en días laborables.
El principal problema ha recalado en los parkings del recinto comercial, ya que, ante la falta de suministro aquellos clientes que tuvieran su vehículo en una de estas plantas subterráneas, ni los escáneres ni las barreras de entrada ni de salida estaban en funcionamiento. Según un testigo que se encontraba en una famosa tienda de deportes del lugar, estos lectores dejaron de estar operativos y se había quedado "atrapado" por este mismo motivo, pese a que se podía salir a pie por la planta calle
Igualmente, la luz se ha ido recuperando progresivamente, según este mismo ciudadano, los negocios de Gran Casa han ido 'encendiéndose de arriba a abajo sin ningún tipo de problema ni incidencia de mayor gravedad entre los allí presentes.
Por el momento, Endesa está investigando las causas antes de determinar qué es lo que ha sucedido y cuándo se podrá restablecer el servicio. Mientras las afecciones van complicando la normalidad de la mañana en cientos de negocios que se han quedado sin suministro en la capital aragonesa.
Desde la compañía eléctrica han explicitado que los problemas de suministro han sido "detectados en Miraflores, Actur y zona del entorno de la plaza Paraíso". "Estamos investigando motivos y alcance", han remarcado desde Endesa las fuentes oficiales consultadas por este periódico.
Minutos antes de las 14.15 horas han ido recuperando la luz numerosos establecimientos y hogares afectados, que durante al menos media hora se han quedado sin suministro. Además de complicar la circulación por el centro, con varios semáforos apagados, en plena ola de calor en la ciudad, el corte repentino de luz también ha dejado a muchos afectados sin poder utilizar los aparatos de aire acondicionado.
Y en la hostelería, amenazaba con poner en jaque el servicio de comidas a mediodía por la falta de suministro. Un pequeño caos de media hora en Zaragoza que ha puesto en jaque a los distritos afectados. Damnificados que poco a poco están recuperando la luz y la tranquilidad.
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