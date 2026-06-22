El Ayuntamiento de Zaragoza espera reabrir las piscinas de Torrero a mediados de julio y se defiende de las críticas: "La avería no era detectable"

El Ayuntamiento de Zaragoza trabaja para tener resuelta la avería que ha obligado a cerrar el vaso principal de las piscinas de Torrero para "mediados de julio". La idea con la que trabajan los técnicos, a la espera del desarrollo de los trabajos de los técnicos municipales de los servicios de Instalaciones Deportivas y Arquitectura, es la de intentar reabrir el fin de semana del 11 y el 12 de julio.

En un comunicado, el consistorio ha salido al paso de las críticas vecinales, con una protesta convocada para este mismo lunes, y se ha defendido asegurando que "la avería no era detectable". "El cierre temporal es una medida obligatoria e inevitable cuando se encuentra una avería sobrevenida y que compromete la seguridad del espacio", aseguran fuentes municipales.

En ese sentido, los técnicos que han realizado las inspecciones pertinentes en los últimos días han detectado que el origen del fallo "está en una avería interna en una junta de dilatación, oculta e indetectable durante los test de precampaña". El agua filtrada presiona un muro de contención con escasez de armado. Mantener la piscina abierta sería irresponsable", sentencian.

PABLO IBÁÑEZ

Para asegurar el muro de contención, se ha ordenado el acodalamiento metálico de urgencia, mientras que los operarios ya están ejecutando el picado de la junta transversal, su saneamiento profundo, la inyección de morteros hidrófugos y resinas de alta elasticidad, y la posterior colocación de la cerámica, tal y como han informado desde el área de Deporte del ayuntamiento.

Reapertura

En cuanto a las fechas de reapertura, previstas para mediados de julio como ya informó este diario, desde el consistorio insisten en que "estos días son necesarios e ineludibles y responden estrictamente a los tiempos de obra y posterior fraguado químico de las resinas antes de volver a meter presión de agua". Respecto a las críticas sobre la avería, aseguran que en abril y en mayo se realizaron "todas las revisiones protocolarias sin que la estructura arrojara ningún indicador de pérdida".

"El comportamiento de la junta de dilatación transversal del vaso solo empezó a fallar de forma progresiva e interna una vez que la piscina recibió las miles de toneladas de agua correspondientes a su llenado total. Al encontrarse la piscina por encima de la cota del terreno, esa vía de agua invisible buscó salida de forma natural hacia los anclajes del muro de contención perimetral, manifestándose físicamente de forma abrupta a los pocos días de la apertura", contextualizan, siendo el día 15 de junio en el que se procedió al vaciado.

Protestas vecinales

Fue precisamente a raíz de esto último cuando el problema salió a la luz. Y es que los riachuelos de agua llegaron hasta las zonas verdes cercanas al Centro Deportivo Municipal de Torrero, lo que provocó que alguna asociación vecinal, como la de La Paz, reconociese que se había enterado de la situación "por la noticia publicada en EL PERIÓDICO, no porque alguien nos avisara". Junto a la agrupación de Torrero, se manifestarán esta tarde a las puertas de las piscinas.

Sacos de arena junto al vaso principal de la piscina de Torrero con el inicio de los trabajos, el pasado viernes. / El Periódico de Aragón

Mientras, los vecinos pueden acceder a las instalaciones de forma gratuita mientras no se haya reabierto el vaso principal, pudiendo usar así el vaso de chapoteo, las duchas y las zonas de césped, además del pabellón y las pistas exteriores, que funcionan con normalidad. Del mismo modo, el consistorio ha querido recordar que, con el abono de temporada y los bonos 10, los vecinos del barrio pueden acceder igualmente a cualquiera de las 21 piscinas que están abiertas en Zaragoza con normalidad.

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Una solución que, eso sí, no convence a los habitantes del barrio. "Ahora nos obligan a desplazarnos a Salduba, la Hípica, el Huevo o La Granja que son entre 20 o 30 minutos a pie dependiendo de donde vivas con más de 40 grados en la calle o usando el autobús para llegar hasta ellas. Es inaceptable, deberían compensar a los vecinos por el daño causado", subrayaban desde La Paz a finales de la pasada semana, recordando que las piscinas del Parque de Atracciones, cercanas a la zona, esté año también están cerradas.