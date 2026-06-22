El barrio de moda en Zaragoza que habilitará seis suelos extra para construir 700 nuevas viviendas de protección oficial

Arcosur tiene una característica que hace de su enorme bolsa de suelos residenciales aún por explotar un espacio que está llamando la atención del sector inmobiliario, de las administraciones y, en última instancia, de los que deben ser los verdaderos protagonistas cuando se habla del mercado de la vivienda: quienes buscan su primer hogar. Y es que el barrio, cuando se proyectó a comienzos de siglo, dejó reservados en torno a un 55% de sus solares para acoger bloques de pisos de protección oficial. Es decir, más de 12.500, dentro de las 22.815 para las que tiene espacio el ámbito. Pero, antes de impulsarlas en su totalidad, primero hay que habilitar el entorno de las pastillas que ocupan. Y eso es lo que se va a hacer en breve con seis nuevas manzanas que suman cerca de 700 VPO y que se urbanizarán por 1,5 millones.

En ese sentido, la junta de compensación, que es quien financia y ejecuta estos trabajos, se encuentra en estos instantes ultimando la fase 2. Las obras en la separata (una subfase, en términos urbanísticos) 2 Sur siguen su curso. En lo estrictamente residencial, se están habilitando suelos para 1.634 viviendas mixtas, tanto libres como protegidas, en la parte más consolidada del barrio, junto a las primeras urbanizaciones que se han construido o que están en proceso a la entrada desde Valdespartera.

Las próximas calles en urbanizarse, actualmente en proceso de licitación, estarán junto a la Z–40. Eran de titularidad municipal pero fueron vendidas a Aldea Viviendas por 2,88 millones de euros en 2024. La promotora ya ha comercializado las 182 que ha decidido construir en formato cooperativa (el planeamiento le permitía 192 como máximo) y que tiene intención de entregar en 2028. Están bajo la calle Fuente de Neptuno y precisan de la urbanización de dos pequeñas calles, exigida por el ayuntamiento a cambio de dar luz verde a la fase 2 Sur.

Edificios de viviendas en construcción en Arcosur, esta pasada semana. / Jaime Galindo

Precisamente, en la acera de enfrente hay otras dos parcelas, cuyo titular es la propia junta de compensación y donde caben 306 VPO (174 y 132, respectivamente), que en principio iban a urbanizarse más adelante pero que los promotores han solicitado desbloquear junto a la siguiente separata, la 2 Resto Sur, que se licitará tras el verano. Y el Gobierno de Zaragoza aceptó dicha petición la pasada semana. La junta, de hecho, alegó que era clave para la viabilidad económica de la separata 2 Resto Sur, valorada en más de 7 millones de euros, ya que va a vender ambos solares en los próximos meses.

Más suelos municipales

A estos suelos para 306 VPO se sumarán otros cuatro que siguen siendo municipales y que el ayuntamiento pretende vender. Están también cerca, en la calle Fuente de Neptuno, y tienen un tamaño muy similar a las dos pastillas donde Aldea Viviendas va a construir las 182 viviendas protegidas antes mencionadas. Esto es, con cerca de 100 VPO por cada terreno, con un total cercano a los 400 pisos protegidos que se suman a los 306 que acaba de aceptar el área de Urbanismo. De ahí sale esa suma de 700 hogares de protección oficial, que por su cercanía la junta de compensación ha decidido licitar de una sola vez y con un precio que superará los 1,5 millones de euros.

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Una vez concluida toda la fase 2, en principio a finales de 2027, deberá comenzar a urbanizarse la tercera y última parte del barrio, donde caben todavía más de 11.000 viviendas. El diseño de la fase 3 se licitará tras el verano y las obras empezarán, si todo va bien, en 2028.