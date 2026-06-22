Un barrio de Zaragoza no podrá celebrar vaquillas: el ayuntamiento alega condiciones "de seguridad"

El Ayuntamiento de Zaragoza ha emitido un informe técnico desfavorable respecto a la solicitud presentada para la celebración de un festejo taurino popular en el entorno del Pabellón Deportivo Municipal de La Cartuja, al considerar que el emplazamiento propuesto "no reúne las condiciones técnicas, funcionales y de seguridad necesarias para albergar este tipo de actividad", tal y como han confirmado fuentes municipales.

El informe, elaborado por el Servicio de Instalaciones Deportivas al ser espacio deportivo en el que se iba a desarrollar la actividad, concluye que la instalación de un ruedo y los correspondientes corrales en la campa anexa al pabellón resulta "incompatible" con las características del complejo deportivo y recreativo, así como con las condiciones de seguridad y autoprotección actualmente previstas para la instalación municipal.

Los técnicos municipales recuerdan que la eventual autorización autonómica de un festejo taurino no sustituye la competencia municipal para valorar la idoneidad del espacio solicitado ni la compatibilidad de la actividad con el uso, funcionamiento y condiciones de seguridad de una instalación deportiva pública.

Entre los motivos que fundamentan el informe desfavorable destaca que el Plan de Autoprotección vigente del Pabellón Deportivo Municipal de La Cartuja fue diseñado para actividades deportivas y determinados usos extraordinarios, pero no contempla la celebración de festejos taurinos, la instalación de ruedos y corrales, la presencia de reses ni los riesgos específicos derivados de este tipo de actividades, como fugas de animales, embestidas, avalanchas, situaciones de pánico o evacuaciones sanitarias complejas.

Asimismo, el informe señala que la documentación presentada por los organizadores resulta insuficiente para acreditar aspectos esenciales de seguridad, entre ellos la ubicación definitiva del ruedo y los corrales, los itinerarios de evacuación, la delimitación de zonas de riesgo, la separación respecto de otras actividades previstas, la ubicación de los servicios sanitarios y ambulancias, la resistencia y estabilidad de vallados y elementos de protección, así como los protocolos de actuación ante posibles incidentes.

Complejidad organizativa

Los servicios municipales advierten además de que la actividad propuesta concentraría en un mismo espacio y durante varias horas una pluralidad de usos simultáneos, incluyendo actividades infantiles, restauración, barras de bar, actuaciones musicales, discomóvil, hinchables y una actividad taurina con animales vivos, en plena temporada estival y junto a las piscinas municipales, lo que incrementa significativamente la complejidad organizativa y las exigencias de seguridad.

El informe también pone de manifiesto la necesidad de extremar la protección de menores y de público no participante, así como de garantizar la adecuada gestión de riesgos higiénico-sanitarios derivados de la presencia de ganado en un entorno destinado habitualmente a la práctica deportiva y al ocio familiar.

Por todo ello, los técnicos concluyen que no existe en este momento una acreditación suficiente que permita garantizar la plena compatibilidad de la actividad taurina propuesta con el uso deportivo y recreativo de la instalación, ni con las condiciones de seguridad exigibles para un evento de estas características.

Criterios "técnicos"

El Gobierno municipal del PP ha lamentado no poder autorizar la celebración del festejo en la ubicación planteada por la empresa promotora. De hecho, matizan en todo momento que "la decisión responde exclusivamente a criterios técnicos, jurídicos y de seguridad, derivados de los informes municipales y de la obligación del ayuntamiento de proteger a participantes, espectadores, usuarios de las instalaciones y al conjunto de la ciudadanía".

"Esta resolución no supone una valoración negativa de los festejos taurinos populares ni una prohibición de este tipo de actividades en Zaragoza. Fue este Gobierno municipal el que dejó sin efecto el acuerdo adoptado en 2016 por el anterior Ejecutivo que impedía la celebración de festejos taurinos populares en la ciudad, permitiendo nuevamente la organización de actividades tradicionales como las vaquillas, el toro ensogado o el toro embolado de fuego, entre otras modalidades", reivindican.

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"La resolución emitida se limita exclusivamente al espacio concreto para el que se había solicitado la autorización y a las condiciones específicas recogidas en el expediente", añaden, para reiterar que estudiarán "cualquier propuesta alternativa" que reúna las condiciones técnicas.