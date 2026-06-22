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Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza

El apagón ha dejado a oscuras a cientos de hogares en la ciudad durante 15 minutos

Apagón en Zaragoza que ha afectado a 50.000 clientes.

Apagón en Zaragoza que ha afectado a 50.000 clientes.

MIGUEL ÁNGEL GRACIA

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A. A. A.

Zaragoza

Un apagón ha dejado a oscuras a buena parte de los vecinos de Zaragoza a última hora de la mañana de este lunes. Un suceso que ha afectado a unos 50.000 clientes, tal y como ha confirmado Endesa, y se ha originado en la subestación eléctrica de Miraflores.

Según las primeras valoraciones, todo indica que ha sido a causa de las altas temperaturas, causando problemas de suministro en Miraflores, el Actur (GranCasa ha sido uno de los grandes afectados) y el centro de Zaragoza, en el entorno de la plaza Paraíso.

Un vecino revisa su contador en uno de los hoagres afectados por el apagón en Zaragoza.

Un vecino revisa su contador en uno de los hoagres afectados por el apagón en Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

La compañía ha informado de que el servicio ha sido completamente restaurado a los 15 minutos en todas las zonas afectadas, que han ido recuperando la luz paulatinamente después de haber sufrido el apagón en torno a las 13.45 horas.

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Uno de los puntos más críticos, por la afluencia de gente que concentra, ha sido el centro comercial de GranCasa, con varios clientes atrapados en ascensores y accesos desde el parking. Con todo, esta situación tan solo ha durado unos pocos minutos.

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