Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza

Un apagón ha dejado a oscuras a buena parte de los vecinos de Zaragoza a última hora de la mañana de este lunes. Un suceso que ha afectado a unos 50.000 clientes, tal y como ha confirmado Endesa, y se ha originado en la subestación eléctrica de Miraflores.

Según las primeras valoraciones, todo indica que ha sido a causa de las altas temperaturas, causando problemas de suministro en Miraflores, el Actur (GranCasa ha sido uno de los grandes afectados) y el centro de Zaragoza, en el entorno de la plaza Paraíso.

Un vecino revisa su contador en uno de los hoagres afectados por el apagón en Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

La compañía ha informado de que el servicio ha sido completamente restaurado a los 15 minutos en todas las zonas afectadas, que han ido recuperando la luz paulatinamente después de haber sufrido el apagón en torno a las 13.45 horas.

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Uno de los puntos más críticos, por la afluencia de gente que concentra, ha sido el centro comercial de GranCasa, con varios clientes atrapados en ascensores y accesos desde el parking. Con todo, esta situación tan solo ha durado unos pocos minutos.